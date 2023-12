AUS vs PAK: हेजलवुड ने ठंडा किया बाबर आजम का जोश, हवा में उड़ी गिल्लियां और जमीन पर उम्मीदें

बाबर आजम भले ही दुनिया के सबसे शानदार बल्लेबाजों में गिने जाते हों लेकिन पाकिस्तान के पूर्व कप्तान के लिए यह साल 2023 टेस्ट क्रिकेट में बहुत खराब रहा है. शुक्रवार को जब उनकी टीम को एक जुझारू और बड़ी पारी की आस और जरूरत थी बाबर का बल्ला शांत रहा. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के चौथे दिन जोश हेजलवुड ने दाएं हाथ के इस बल्लेबाज को बोल्ड कर पाकिस्तान की उम्मीदों को करारा झटका दिया.

हेजलवुड की गेंद टप्पा लगकर अंदर आई और बाबर के डिफेंस को भेदती हुई विकेटों से जा टकराई. बाबर को यह पता ही नहीं चला कि उन्हें फ्रंटफुट पर आना है या बैकफुट पर जाना है. बाबर का यह असमंजस टीम को बहुत भारी पड़ा. बाबर 79 गेंद पर 41 रन बनाकर आउट हो गए.

गुड लेंथ की यह गेंद टप्पा खाकर अंदर आई. और बाबर चूक गए. यह कुछ-कुछ ऐसा ही था जैसा पैट कमिंस ने पाकिस्तान के सबसे शानदार बल्लेबाज को पहली पारी में आउट किया था. पहली पारी में भी बाबर सिर्फ 1 ही रन बना सके थे.

साल 2023 बाबर आजम के लिए बहुत खराब रहा है. टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने पांच मैचों में 204 रन बनाए हैं. उनके करियर में यह पहला साल है जब बाबर ने टेस्ट में कोई हाफ सेंचुरी भी नहीं लगाई. उनका सर्वाधिक स्कोर 41 रहा है जो उन्होंने इस मैच में लगाया.

