Australia vs South Africa Test Live streaming: जानें भारत में कब और कहां देखें ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच की लाइव स्ट्रीमिंग

Australia vs South Africa Test Live streaming: ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका पिछली बार जब टेस्ट में आमने-सामने हुई थी तो ऑस्ट्रेलियाई टीम के कुछ खिलाड़ियों को बॉल से छेड़खानी करने का दोषी पाया गया था और उन पर प्रतिबंध लगाया गया था.

AUS vs SA Test

Australia vs South Africa Test Live streaming: ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की टीम करीब 5 साल बाद पहली बार टेस्ट क्रिकेट में एक-दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरेंगी. दोनों टीमें 17 दिसंबर से ब्रिसबेन के गाबा मैदान में तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेलेगी. ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका पिछली बार जब टेस्ट में आमने-सामने हुई थी तो ऑस्ट्रेलियाई टीम के कुछ खिलाड़ियों को बॉल से छेड़खानी करने का दोषी पाया गया था और उन पर प्रतिबंध लगाया गया था.

उस समय टिम पेन के रूप में टीम एक नए कप्तान के साथ स्वदेश लौटी थी, जो अब टीम का हिस्सा नहीं है. दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली दो सीरीज जीती हैं और वह अपनी फॉर्म को बरकरार रखने के लिए खुद को तैयार रखेगी. वहीं, ऑस्ट्रेलिया ने 1996 से 2006 तक दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगातार 6 सीरीज जीती थी.

वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर रहने वाले पैट कमिंस फिट है और वह तेज गेंदबाजी आक्रमण का नेतृत्व करेंगे. जोश हेजलवुड पहले टेस्ट मैच में नहीं खेल पाएंगे. दक्षिण अफ्रीका के पास भी मार्को जेनसन, एनरिच नॉर्ट्जे, लुंगी एनगिडी और कैगिसो रबाडा है.

ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट 26 से 30 दिसंबर तक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा जबकि टेस्ट 4 से 8 जनवरी के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमें 12, 14 और 17 जनवरी को 3 वनडे मैच भी खेलेंगी.

Australia vs South Africa Test Live streaming:

ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका (AUS vs SA Test) के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला कब से खेला जाएगा?

ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका (AUS vs SA Test) के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 17 दिसंबर से खेला जाएगा.

ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका (AUS vs SA Test) के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला कहां खेला जाएगा?

ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका (AUS vs SA Test) के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला ब्रिसबेन के गाबा मैदान (The Gabba, Brisbane) में खेला जाएगा.

ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका (AUS vs SA Test) के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला किस समय से शुरू होगा?

ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका (AUS vs SA Test) के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला भारतीय समयानुसार (IST) सुबह 5:50 बजे से खेला जाएगा.

ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका (AUS vs SA Test) के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला भारत में कहां लाइव देख सकते हैं?

ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका (AUS vs SA Test) के बीच पहला टेस्ट भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) टीवी पर लाइव देख सकते हैं और Sony Liv App में आप ऑनलाइन देख सकते हैं.

मोबाइल पर फ्री में कब-कहां और कैसे देखें ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका (AUS vs SA Test) टेस्ट मैच की लाइव स्ट्रीमिंग?

जियो के ग्राहक (Jio Customer) मोबाइल पर फ्री में भारत-ऑस्ट्रेलिया चौथे टी20 मुकाबले का लाइव आनंद उठा सकते हैं. इसके लिए उन्हें केवल अपने मोबाइल में जियो टीवी (Jio TV) डाउनलोड करना होगा.

South Africa vs Australia, Australia vs South Africa live streaming, AUS vs SA live in India