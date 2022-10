Australia vs Sri Lanka, 19th Match, Super 12 Group 1: टी20 वर्ल्ड कप में आज मेजबान ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका के खिलाफ पर्थ के मैदान में उतरेगी. क्वॉलीफायर्स राउंड जीतकर सुपर 13 में पहुंची श्रीलंका का यह इस राउंड में दूसरा मुकाबला है. उसने अपने पहले मैच में आयरलैंड को मात दी थी. दूसरी ओर डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को अपने पहले ही मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. अब वह श्रीलंका को हराकर दो अंक जरूर कमाना चाहेगी.Also Read - T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज के शर्मनाक प्रदर्शन के बाद इस्तीफा देंगे वेस्टइंडीज के कोच

दूसरी ओर श्रीलंका भी उसकी राह आसान होने देना नहीं चाहेगी. वह यहां अपनी जीत का सिलसिला कायम रखने की कोशिश करेगी.

यहां जानें- When and where to watch australia vs sri lanka t20 world cup 2022 match live telecast and Streaming

कब होगा ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका ICC T20 विश्व कप 2022 ग्रुप 1 मैच?

ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका आईसीसी टी20 विश्व कप 2022 ग्रुप 1 मैच मंगलवार 25 अक्टूबर को खेला जाएगा.

कहां खेला जाने वाला है ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका ICC T20 विश्व कप 2022 ग्रुप 1 मैच?

ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका आईसीसी टी20 विश्व कप 2022 ग्रुप 1 मैच पर्थ के पर्थ स्टेडियम में खेला जाएगा.

किस समय शुरू होगा ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका आईसीसी टी20 विश्व कप 2022 ग्रुप 1 मैच?

ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका ICC T20 विश्व कप 2022 ग्रुप 1 मैच शाम 4:30 बजे (IST) शुरू होगा. टॉस दोपहर 4 बजे होगा.

कहां देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका आईसीसी टी20 विश्व कप 2022 ग्रुप 1 मैच?

ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका आईसीसी टी20 विश्व कप 2022 ग्रुप 1 मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और हॉटस्टार पर किया जाएगा.

ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की टीमें:-

ऑस्ट्रेलिया: डेविड वॉर्नर, आरोन फिंच (C), मिशेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, टिम डेविड, मैथ्यू वेड (WK), पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क, एडम जाम्पा, जोश हेजलवुड, स्टीवन स्मिथ, एश्टन एगर, कैमरन ग्रीन, केन रिचर्डसन.

श्रीलंका: कुसल मेंडिस (WK), धनंजया डी सिल्वा, चरित असलंका, अशेन बंडारा, भानुका राजपक्षे, दासुन शनाका (C), वनिन्दु हसरंगा, चमिका करुणारत्ने, महेश थीक्षाना, बिनुरा फर्नांडो, लाहिरू कुमारा, जेफरी वेंडरसे, कसुन रजिथा, प्रमोद मदुशन, पथुम निसानका.