VIDEO: ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अरुण जेटली स्टेडियम में 'गली क्रिकेट' खेलते दिखे उप-प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्ल्स

नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के छठी बार वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद उप-प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स (Richard Marles) सोमवार को राजधानी दिल्ली की सड़कों पर बच्चों के साथ गली क्रिकेट खेलते हुए नजर आए. मार्ल्स ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 14 से 18 साल के बच्चों के साथ बातचीत की और उन्हें गेंदबाजी करते भी दिखे. इस दौरान उन्होंने अरुण जेटली स्टेडियम में स्थित दिवंगत अरुण जेटली को श्रद्धांजलि भी दी.

समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा शेयर किए गए वीडियो में डिप्टी पीएम मार्ल्स स्टेडियम परिसर में गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों करते नजर आ रहे हैं. उप प्रधान मंत्री मार्ल्स के क्रिकेट उत्साह का जोशीला प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट जीत के जश्न में सौहार्दपूर्ण माहौल बनाता है.

बच्चों के साथ क्रिकेट का आनंद लेने के बाद मार्ल्स ने स्ट्रीट फुड की दुकानों से कुछ खरीददारी की और इस दौरान उन्होंने डिजिटल भुगतान भी किया. इससे पहले, ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री मार्ल्स और विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग सुबह-सुबह नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे. दोनों ने यहां शहीदों को श्रद्धांजलि दी.

ऑस्ट्रेलिया के उप-प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्ल्स इस समय अपने भारत के दौरे पर है. रविवार को वर्ल्ड कप 2023 फाइनल के दौरान वह अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी मैच का लुत्फ उठाते दिखे थे. ऑस्ट्रेलियाई टीम ने खिताबी मुकाबले में भारत को छह विकेट से हराकर छठी बार विश्व कप अपने नाम कर लिया.

फाइनल मैच की बात करें तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारत से मिले 241 रनों के लक्ष्य को चार विकेट खोकर ही हासिल कर लिया. ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रेविस हेड ने 137 रनों की मैच विजयी पारी खेली, जिसके दम पर कंगारुओं ने छठी बार विश्व कप का खिताब जीत लिया.

