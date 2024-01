VIDEO स्टीव स्मिथ ने Australian Open में नोवाक जोकोविच को खेला मैच, क्रिकेट और टेनिस दोनों में हराया

नई दिल्ली. लगता है स्टीव स्मिथ (Steve Smith) ने क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद अगले कुछ सालों के लिए अपनी दूसरी पारी का विकल्प चुन लिया है. ऑस्ट्रेलिया के स्टार क्रिकेटर अब टेनिस में हाथ आजमा रहा है और एक फ्रेंडली मैच में उन्होंने टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच (Novak Djokovic) को ही चौंका दिया. स्मिथ ने जोकोविच के सर्व पर सही शॉट खेल दिया, जिसकी उम्मीद शायद जोकोविच को नहीं थी. इसके बाद वह भी हैरान रह गए.

इसके अलावा जोकोविच ने स्मिथ के खिलाफ क्रिकेट में भी हाथ आजमाए. इस बार इस टेनिस स्टार ने स्मिथ की बॉलिंग पर बल्लेबाजी कराने का फैसला किया. टेनिस की गेंद पर जब जोकोविच ने बल्ला थामा तो फैन्स को उम्मीद थी कि यह स्टार खिलाड़ी यहां लंबा शॉट मारकर गेंद को दर्शक दीर्घा में फेंक देगा. लेकिन स्मिथ की पहली ही गेंद पर वह चूक गए.

Game respects game!

(And Novak is just like the rest of us when it comes to Smudge…)@stevesmith49 • @DjokerNole • #AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/ioL8hjVSrF

