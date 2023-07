Ashes 2023: बेयरस्टो को स्टंप करने के बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की पवेलियन जाते हुए जमकर हूटिंग, देखें- नया VIDEO

लॉर्ड्स टेस्ट के 5वें और अंतिम दिन ऑस्ट्रेलियाई टीम को जॉनी बेयरस्टो को स्टंप आउट करना तब महंगा पड़ गया, जब उन्हें इस मैदान के लॉन्ग रूम से होकर पवेलियन तक का सफर तय करना पड़ा. दिन के पहले सत्र के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम लंच के लिए पवेलियन जा रही थी और यहां मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब (MCC) के सदस्य ऑस्ट्रेलिया के ड्रेसिंग रूम के बाहर तक जमा हो गए और उन पर ‘चीट-चीट’ और ‘हू-हू’ के नारे लगाकर उनकी जमकर हूटिंग करने लगे. इस घटना का एक नया वीडियो सामने आया है. हालांकि MCC ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम से अपने सदस्यों के इस बर्ताव के लिए बिना शर्त माफी मांग ली है और उस्मान ख्वाजा और डेविड वॉर्नर से उलझने वाले 3 सदस्यों को निलंबित भी कर दिया है.

लेकिन अब इस घटना का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर यह लग रहा है कि MCC ने कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की है और इस घटना पर कोई खेद नहीं जताया है, जिसका नया वीडियो अब सामने आया है.