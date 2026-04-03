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लियोन की वापसी पर ऑस्ट्रेलिया के मुख्य चयनकर्ता का बड़ा बयान, सुनकर टूट जाएंगे फैन्स

ऑस्ट्रेलिया अगस्त से बहुत सारे टेस्ट खेलेगा. पहले, वे बांग्लादेश को होस्ट करेंगे, और फिर दिसंबर से मार्च तक, वे पूरे नौ टेस्ट खेलेंगे, जिसमें भारत के खिलाफ भारत में पांच टेस्ट शामिल हैं.

Published date india.com Published: April 3, 2026 5:08 PM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Nathan Lyon

George Bailey On Nathan Lyon: ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट क्रिकेट टीम के लिए नाथन लियोन बहुत ही शानदार स्पिन गेंदबाज रहे हैं. जब भी टीम को विकेट की जरूरत होती है वे निराश नहीं करते थे. मगर फिलहाल वो इंजरी की वजह से फिलहाल क्रिकेट से दूर हैं. लियोन एशेज के दौरान इंजर्ड हो गए थे. लियोन की वापसी पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुख्य चयनकर्ता जॉर्ज बेली ने बड़ा बयान दिया है जो स्पिनर के करियर के लिए काफी अहम माना जा रहा है. जॉर्ज बेली ने कहा है कि लगातार चोटों का शिकार हो रहे नाथन लियोन कब तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलेंगे इसे कोई नहीं जानता. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए कि लियोन लंबे समय तक अब शायद ही हमारे साथ रहें.

इंजर्ड हैं नाथन लियोन

बेली ने कहा, “38 साल के खिलाड़ी के लिए हैमस्ट्रिंग की समस्या बहुत बड़ी है. यह सच है कि वह उस उच्च स्तर पर कभी वापस नहीं आ पाएगा जहां आपको इसकी जरूरत है. यह एक संभावना है और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा.” साल 2013 से 2023 के बीच लगातार 100 टेस्ट खेलने के बाद से लियोन को इंजरी की समस्या रही है. ऑस्ट्रेलिया को आने वाले समय में कई टेस्ट सीरीज खेलनी है.

ऑस्ट्रेलियाई टीम के आगामी मैच

ऑस्ट्रेलिया अगस्त से बहुत सारे टेस्ट खेलेगा. पहले, वे बांग्लादेश को होस्ट करेंगे, और फिर दिसंबर से मार्च तक, वे पूरे नौ टेस्ट खेलेंगे, जिसमें भारत के खिलाफ भारत में पांच टेस्ट शामिल हैं. फिर, कुछ महीने बाद, इंग्लैंड में एशेज शुरू होगी. ऐसे में टीम के लिए लियोन का उपलब्ध होना बेहद अहम है, लेकिन इंजरी की वजह से शायद ही वह टीम के साथ हों.

टॉड मर्फी को मिल सकता है मौका

जॉर्ज बेली ने कहा, “हम सबसे अच्छे उपलब्ध स्पिनर को मौका देंगे. लियोन के वर्कलोड को मैनेज करने की कोई कोशिश नहीं की जाएगी. टॉड मर्फी के साथ हमने संपर्क बनाए रखने की कोशिश की है. वह सिडनी में खेलने के बहुत करीब था. हमें उसका स्किल सेट पसंद है.” बता दें कि नाथन लियोन टेस्ट क्रिकेट इतिहास के छठे सफलतम गेंदबाज हैं. दाएं हाथ के इस ऑफ-स्पिनर ने 141 टेस्ट मैचों में 567 विकेट लिए हैं. (इनपुट्स: आईएएनएस)

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Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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