ICC ने नवंबर 2023 के लिए पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए खिलाड़ियों के नाम का ऐलान कर दिया है. मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का अवॉर्ड वर्ल्ड कप फाइनल में शतक ठोकने वाले ट्रेविस हेड को दिया गया है जबकि बांग्लादेश की स्पिनर नाहिदा अख्तर को ICC वूमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से नवाजा गया है. नाहिदा ने पिछले महीने घरेलू सरजमीं पर वनडे सीरीज में पाकिस्तान के खिलाफ गेंद से शानदार प्रदर्शन किया था. दोनों ही खिलाड़ियों ने पहली बार ICC का ये प्रतिष्ठित अवॉर्ड अपने नाम किया है.

