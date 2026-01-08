  • Hindi
ICC Points Table: WTC फाइनल की ओर मजबूती से बढ़ रही ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड हो रहा बेहाल- जानें भारत का भी हाल

एशेज सीरीज का 5वां और अंतिम टेस्ट जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने ICC World Test Championships के फाइनल की ओर अपना दावा मजबूत करती जा रही है. वह पहले पायदान पर बरकार है.

Australia Ashes
एशेज खिताब के साथ ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम @क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया

इंग्लैडं के खिलाफ एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने 4-1 से जीत दर्ज कर ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की अंक तालिका में पहला पायदान बरकरार रखा हुआ है. इस सीरीज से पहले वह 100 प्रतिशत अंकों के साथ टॉप पर थी, जो सीरीज के पहले 3 टेस्ट के बाद भी उसने बरकरार रखा था. लेकिन मेलबर्न टेस्ट में उसे हार मिली, जिसके चलते 100 फीसदी अंकों की उसके दबदबे को झटका लग गया. यह सीरीज में उसकी एकमात्र हार रही. इसके बाद सीरीज का 5वां और आखिरी टेस्ट सिडनी में गुरुवार को खत्म हुआ, जिसमें कंगारू टीम ने 5 विकेट से जीत अपने नाम की और इस सीरीज का 4-1 से पैकअप कर दिया.

ऑस्ट्रेलिया का विनिंग प्रतिशत अब 87.50 हो गया है. नंबर 2 पर न्यूजीलैंड की टीम है, जो अब तक 3 टेस्ट खेलकर 2 जीत के साथ 77.78 फीसदी अंकों के चलते दूसरे पायदान पर है. भारत को उसके घर में 2-0 से पटखनी देकर गई साउथ अफ्रीका 4 टेस्ट में 3 जीत के बाद 75.00 फीसदी अंकों के साथ तीसरे पायदान पर है.

स्थान टीम मैच जीते हारे ड्रॉ रद्द अंक जीत प्रतिशत
1 ऑस्ट्रेलिया 8 7 1 0 0 84 87.50
2 न्यूजीलैंड 3 2 0 1 0 28 77.78
3 साउथ अफ्रीका 4 3 1 0 0 36 75.00
4 श्रीलंका 2 1 0 1 0 16 66.67
5 पाकिस्तान 2 1 1 0 0 12 50.00
6 भारत 9 4 4 1 0 52 48.15
7 इंग्लैंड 10 3 6 1 2 38 31.67
8 बांग्लादेश 2 0 1 1 0 4 16.67
9 वेस्टइंडीज 8 0 7 1 0 4 4.17

नंबर 4 और नंबर 5 पर सिर्फ 2-2 टेस्ट खेले श्रीलंका और पाकिस्तान का नाम है. ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के नए चक्र में (ICC WTC 2025-27) में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी सीरीज खत्म कर ली है और इस बार उसे 4-1 से जीत मिली है. इससे पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ उसने 3 टेस्ट की सीरीज में 3-0 से जीत दर्ज की थी.

दूसरी और इंग्लैंड का बुरा हाल है. ऑस्ट्रेलिया की तरह यह उसकी भी दूसरी ही सीरीज थी. इससे पहले वह अपने घर में भारत के खिलाफ 5 टेस्ट की सीरीज में 2-2 की बराबरी के साथ यहां पहुंची थी. लेकिन एशेज में मिली 1-4 की हार ने उसके कई सपने तोड़ दिए.

इंग्लैंड 10 साल बाद भी एशेज पर कब्जा नहीं कर पाई है और ICC टेस्ट चैम्पियनशिप के चौथे चक्र में भी फाइनल की दौड़ से अब दूर दिखने लगी है. ICC की 9 टीमों वाली WTC अंकतालिका में वह 7वें पायदान पर है और उससे नीचे सिर्फ बांग्लादेश और वेस्टइंडीज की टीमें मौजूद हैं.

इस अंक तालिका में भारत की बात करें तो वह अब तीन सीरीज में कुल 9 टेस्ट खेलकर 4 जीत, 4 हार और 1 ड्रॉ की बदौलत उसके 48.15 फीसदी अंक हो गए हैं. इस अंकतालिका में वह इंग्लैंड ऊपर छठे पायदान पर हैं. नंबर 8 पर बांग्लादेश की टीम है, जिसने 2 टेस्ट खेलकर 1 हार और 1 ड्ऱॉ के बूते 8वां स्थान पाया हुआ है. वहीं वेस्टइंडीज की टीम अब तक 8 टेस्ट खेलकर 7 में हार और 1 ड्रॉ करवाकर सबसे निचले 9वें पायदान पर है.

