'हेलमेट तोड़ने के बदले पैसे कौन देगा' वाले सवाल पर आवेश खान ने दिया सटीक जवाब-VIDEO

लखनऊ सुपर जायंट्स को आईपीएल 2023 के 15वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलो के खिलाफ अंतिम गेंद पर एक विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की थी. उस मुकाबले में लखनऊ के आवेश खान (Avesh Khan) ने जीत के बाद अपने हेलमेट को जमीन पर दे मारा था और इसका जश्न मनाया था. हालांकि इसके लिए उन्हें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी थी और बाद में उन्हें कड़ी फटकार भी लगाई गई.

आवेश ने अब उस सेलिब्रेशन पर अपना रिएक्शन दिया है. उन्होंने कहा है कि उस समय मैंने कुछ नहीं सोचा, बस जो आया वही किया. लखनऊ सुपर जायंट्स ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें आवेश से जब यह पूछा गया कि आपने जो हेलमेट तोड़ा है उसके पैसे कौन देगा. इसपर गेंदबाज ने मजेदार जवाब दिया.

उन्होंने कहा, ‘मैं नहीं दूंगा, वह तो मैनजेमेंट देगा.. वह मेरा थोड़े ही था. कुछ तो अलग करना था न, ऐसे में जब हमें जीत मिली, वही बहुत है.” आवेश खान ने जीत के बाद अपना हेलमेट निकालकर उसे जमीन पर फेंककर मारा था. इसके लिए मैच रेफरी से उन्हें फटकार भी लगी थी, लेकिन उनपर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया था.

आईपीएल की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, ” लखनऊ सुपरजाइंट्स के आवेश खान को आचार संहिता के उल्लंघन के लिए फटकार लगाई गई है. आवेश ने आईपीएल आचार संहिता के लेवल एक अपराध को स्वीकार किया है. आचार संहिता के लेवल एक अपराध में मैच रेफरी का फैसला अंतिम होता है.”