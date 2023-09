ICC World Cup 2023 का आगाज होने में अब 1 सप्ताह बचा है और ऐसे में टीम इंडिया (Indian Cricket Team) को बड़ा झटका लगा है. धाकड़ ऑलराउंडर अक्षर पटेल चोट के कारण वर्ल्ड कप 2023 से बाहर हो गए हैं. अक्षर की जगह टीम इंडिया ने स्क्वाड में रविचंद्रन अश्विन को मौका दिया है. अश्विन ने वर्ल्ड कप टीम में चोटिल अक्षर पटेल की जगह ली है. इस तरह अब टीम में कोहली और अश्विन 2011 की वर्ल्ड कप विजेता टीम के केवल दो सदस्य शामिल हैं.

बता दें, अक्षर पटेल को एशिया कप में सुपर-4 मैच में बांग्लादेश के खिलाफ चोट लगी थी जिससे वह अभी तक उबर नहीं पाए हैं.

— ICC (@ICC) September 28, 2023