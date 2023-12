यह भाई गया...ऋषभ पंत के एक्सीडेंट पर साथी क्रिकेटर ने किया था रिएक्ट, एक साल बाद खुला राज

30 दिसंबर 2022, यह वो सुबह थी, जब भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के एक्सिडेंट की खबर ने क्रिकेट फैंस को बेचैन कर दिया था. अब इस हादसे के एक साल बीत चुके हैं और भारतीय विकेटकीपर तेजी से रिकवर रहे हैं. इस हादसे के एक साल बाद ऋषभ पंत के जिगरी दोस्त और साथी क्रिकेटर ने एक बड़ा राज खोला है. ऋषभ पंत के एक्सिडेंट के बाद अक्षर पटेल ने अपने पहले रिएक्शन को याद किया है.

दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से अपलोड किए गए वीडियो में अक्षर पटेल ने कहा, सुबह 7 या 8 बजे मेरे फोन पर रिंग बजी, प्रतिमा दी (इशांत शर्मा की पत्नी) का फोन आया था. प्रतिमा दी ने मुझसे पूछा कि ‘तेरी ऋषभ से आखिरी बार कब बात हुई थी ? मैंने बोला ‘नहीं, कल करने वाला था, लेकिन कल नहीं की. फिर उन्होंने कहा, अरे उसकी मम्मी का नंबर हो तो मुझे भेजो, उसका एक्सीडेंट हो गया है. यह सुनते ही मुझे पहला थॉट आया कि ये भाई गया.

अक्षर पटेल ने आगे कहा, बीसीसीआई, शार्दुल सबके फोन मेरे पर आने लगे. इस हादसे के बाद सभी मुझसे पंत के बारे में पूछने लगे, क्योंकि सभी को लग रहा था कि पंत ने आखिरी बार मुझसे बात की होगी. मैने फिर पंत को फोन लगाया तो पंत के मैनेजर ने बताया कि वो ठीक है, कितनी चोट आई है ये नहीं पता, मगर वह सुरक्षित है. उतना सुनकर मैने फोन रख दिया तब कहीं जाकर मेरी जान में जान आई. अब तो वह लड़ लेगा, अपना भाई फाइटर है.

365 Days since that fateful night.

Every day since then has been nothing but full of gratitude, belief, self-care, hardwork and a never-give-up approach towards making a roaring comeback in the game that runs thick through his veins

Here’s to seeing the unorthodox,… pic.twitter.com/y5TD35RCrS

— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) December 30, 2023