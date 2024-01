Hindi Cricket Hindi

Ayodhya Ram Mandir Inauguration Live Updates Ram Lala Pran Pratishtha On 22 January Cricketers And Other Sportsmen Attending Ceremony

live

Ayodhya Ram Mandir Pran Pratishtha LIVE Updates: अयोध्या में राम लला पर नजरें, खिलाड़ी भी पहुंच रहे

Ayodhya Ram Mandir Pran Pratishtha LIVE Updates: अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में आज राम लला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है. इस कार्यक्रम में खेल जगत की भी नामचीन हस्तियां पहुंच रही हैं.

अयोध्या में राम मंदिर @ANI

Cricketers and Sportsmen in Ayodhya Ram Mandir Pran Pratishtha LIVE Updates: भारत के इतिहास में आज एक नए स्वर्णिम युग की शुरुआत हो रही है. अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में आज भगवान राम के रामलला स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है. इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 7000 से ज्यादा वीवीआईपी अतिथियों को निमंत्रण मिला है, जिसमें देश भर से कई नामी क्रिकेटर और अन्य खिलाड़ियों को भी न्योता मिला है. यहां विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, सुनील गावस्कर, वीरेंदर सहवाग, रोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन, पीटीउषा समेत कई गणमान्य खिलाड़ी भी यहां पहुंच रहे हैं.

Trending Now

ayodhya ram mandir inauguration live updates ram lala pran pratishtha on 22 january cricketers and other sportsmen attending ceremony

Load More