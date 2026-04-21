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IPL 2026: CSK को बड़ा झटका- सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज टीम से बाहर, हैमस्ट्रिंग की चोट बनी वजह

पहले से ही मुश्किलों से जूझ रही CSK को अभी तक खेले 6 मैचों में 2 जीत मिली थी, जिसमें आयुष म्हात्रे की भूमिका भी अहम थी. वह इस सीजन शुरुआती 6 मैचों में सीएसके के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं.

Published date india.com Published: April 21, 2026 5:28 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Ayush Mhatre CSK
आयुष म्हात्रे, चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज @Instagram

आईपीएल में मुश्किलों में घिरी चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को एक और बड़ा झटका लगा है. उसके इन्फॉर्म बल्लेबाज हैं, जिन्होंने टीम की ओर से इस सीजन सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. म्हात्रे ने 6 पारियों में 2 हाफ सेंचुरी समेत 201 रन बनाए हैं. वह अभी तक टीम के नए स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन से आगे थे. लेकिन उनकी हैमस्ट्रिंग में खिंचाव हो गया. वह अब बाकी बचे सीजन से बाहर हो गए हैं.

म्हात्रे 18 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ सीएसके (CSK) के पिछले मैच के दौरान चोटिल हो गए थे और उन्हें छह से 12 सप्ताह तक ‘रिहैबिलिटेशन’ से गुजरना पड़ेगा. सीएसके ने सोशल मीडिया पर कहा, ‘आयुष म्हात्रे 18 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच के दौरान बल्लेबाजी करते समय बाईं हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आने के कारण आईपीएल 2026 के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं.’

फ्रेंचाइजी ने कहा, ‘आयुष को चोट से उबरने के लिए छह से 12 सप्ताह तक रिहैबिलिटेशन पर रहना होगा.’ यह 18 वर्षीय बल्लेबाज सनराइजर्स के खिलाफ इंपैक्ट प्लेयर के रूप में मैदान पर उतरा था. हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के कारण वह काफी असहज महसूस कर रहे थे. सनराइजर्स ने यह मैच 10 रन से जीता था.

म्हात्रे को मैदान पर ही उपचार दिया गया. दर्द के बावजूद उन्होंने खेलना जारी रखा था लेकिन इसके तुरंत बाद वह आउट हो गए थे. सीएसके के बल्लेबाजी कोच माइक हसी ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, ‘दुर्भाग्य से उसकी स्थिति काफी खराब दिख रही है. उसका बाहर होना हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा क्योंकि वह बहुत अच्छी फॉर्म में है.’

बात दें सीएसके की टीम को अभी तक छह मैचों में से चार में हार का सामना करना पड़ा है और वह अंक तालिका में 8वें स्थान पर है. टीम गुरुवार को मुंबई इंडियन्स के खिलाफ मैदान पर उतरेगी और यह उसके सीजन का आधा पड़ाव पूरा हो जाएगा. दोनों ही प्रतिद्वंद्वी टीमों की हालत इस बार बहुत अच्छी नहीं है और चेन्नई की तरह मुंबई ने भी अभी खेले 6 मैचों में से 2 में ही जीत दर्ज की है.

CSK को इस सीजन का यह चौथा झटका है. हाल ही में उसे अपने लेफ्टआर्म पेसर खलील अहमद के रूप में झटका लगा था.  उन्हें क्वॉडीसेप्स टीयर (Quadriceps Tear) जांघ की मांसपेशी में ग्रेड 2 की चोट लगी थी, जिसके बाद वह पूरे सीनज के लिए बाहर हो गए. इससे पहले टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज और पूर्व कप्तान एमएस धोनी भी पिंडलियों की मांसपेशियों में खिंचाव के चलते बाहर हो गए. इससे पहले टीम के विदेशी तेज गेंदबाज नाथन एलिस (ऑस्ट्रेलिया) चोटिल होकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे.

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Arun Kumar

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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