Vijay Hazare Trophy 2023 सेमीफाइनल मैच में बाबा इंद्रजीत को लगी अजीबोगरीब चोट; मुंह पर टेप लगाकर की बल्लेबाजी

बुधवार को राजकोट के एससीए स्टेडियम में हरियाणा के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी सेमीफाइनल के दौरान तमिलनाडु के बल्लेबाज बाबा इंद्रजीत (Baba Indrajith) बुरी तरह चोटिल हो गए जिसके बाद उन्हें मुंह पर टेप लगाकर बल्लेबाजी करने पड़ी.

294 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 14 ओवर के अंदर तमिलनाडु ने 53 रन पर तीन विकेट गंवा दिए थे जब इंद्रजीत मुंब पर टेप लगाकर बल्लेबाजी करने आए. इस चोट की वजह से 16वें ओवर में उन्हें मेडिकल टीम की मदद भी लेनी पड़ी.

हालांकि इंद्रजीत को ये चोट मैदान पर नहीं बल्कि इनिंग ब्रेक के दौरान लगी थी जब बाथरूम में फिसलने के बाद उनका होंठ कट गया था. 21वें ओवर में एन जगदीसन के आउट होने से तमिलनाडु ने 76 रन पर स्कोर चार विकेट खो दिए.

71 गेंदों में पांच चौकों की मदद से 64 रन की जुझारू पारी के बावजूद, विकेटकीपर बल्लेबाज अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके और तमिलनाडु 293 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 63 रन से हार गया.

Massive Massive respect for Baba indrajith.

Durning the mid innings break in VHT semis ,he fell down in bathroom and got a massive cut on face.

Still he went to bat in second innings and played a lone warrior innings of 64(71).

Look at his face ,all bandaged up #TNVSHAR pic.twitter.com/ZPSa48F2IS

— Raazi (@Rg86037221) December 13, 2023