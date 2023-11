VIDEO: इमाम उल हक के निकाह समारोह में कव्वाली पर झूमे बाबर आजम- सरफराज अहमद

नई दिल्ली. पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज इमाम उल हक शनिवार 25 नवंबर को शादी के बंधन में बंध जाएंगे. लाहौर में इमाम उल हक का निकाह होना है. उनका शादी समारोह शुरू हो चुका है और गुरुवार को कव्वाली नाइट का आयोजन किया गया, जिसमें बाबर आजम और सरफराज अहमद भी पहुंचे. बाबर आजम को कव्वाली पर सरफराज अहमद के साथ झूमते भी देखा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वायरल हो रहे वीडियो में ‘मेरा पिया घर आया’ में बाबर आजम और सरफराज अहमद को इंज्वाय करते देखा जा सकता है. इस कार्यक्रम से बाबर आजम की कई वीडियो और तस्वीरें भी वायरल हो रही है, जिसमें वह इमाम उल हक के साथ गले मिलते भी देखे जा रहे हैं. वहीं एक ग्रुप फोटो भी सामने आया है.

यहां देखें वीडियो:

Babar is so me who does not know what to do there 😭😂#ImamUlHaq #BabarAzampic.twitter.com/oZRDAoWpg4

— Ambreeeen.. (@Nostalgicc_A) November 24, 2023