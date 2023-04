Hindi Cricket Hindi

Babar Azam ने एमएस Dhoni के रिकॉर्ड को किया ध्वस्त, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने से अब केवल 1 जीत दूर

Most wins as captain in T20I: बाबर की टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर कप्तान यह 42वीं जीत थी और अब उन्होंने T20Is में बतौर कप्तान धोनी के 41 जीत के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है.

Most wins as captain in T20I: पाकिस्तान ने शनिवार को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए पांच मैचों की टी20 सीरीज के दूसरे मैच में न्यूजीलैंड को 38 रनों से हरा दिया. जीत के बाद पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) ने बतौर कप्तान एक बड़ा रिकॉर्ड कायम कर लिया है. बाबर ने पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) के एक बड़े रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है.

बाबर की कप्तानी में पाकिस्तान की टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में यह 42वीं जीत थी. उन्होंने अब तक 68 टी20 इंटरनेशनल मैचों में कप्‍तानी की है, जिसमें से 42 में जीत और 21 में हार मिली है जबकि 5 मैचों का कोई नतीजा नहीं रहा है.

पाकिस्तान के कप्तान ने बतौर कप्तान सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने के मामले में दिग्गज भारतीय एमएस धोनी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. धोनी ने 72 टी20 इंटरनेशनल मैचों में कप्‍तानी करते हुए 41 में जीत हासिल की और 32 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा. वहीं एक मैच टाई और दो मैचों का परिणाम नहीं निकला.

बाबर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने से केवल 1 जीत दूर

बाबर आजम अब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने से केवल 1 जीत दूर हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में अगर उनकी टीम जीत हासिल करती है तो फिर बाबर दुनिया के सबसे सफल टी20 इंटरनेशनल कप्‍तान बन जाएंगे. दूसरा मैच जीतते ही वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्‍यादा जीत हासिल करने वाले कप्‍तानों के साथ संयुक्‍त रूप से शीर्ष पर पहुंच गए हैं.

T20Is में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा जीत का रिकॉर्ड अभी भी अफगानिस्तान के असगर अफगान के नाम हैं, जिन्होंने 52 मैचों में कप्तानी करते हुए 42 जीत अपने नाम की है. इसके बाद इंग्लैंड के पूर्व कप्तान इयोन मोर्गन हैं, जिनके नाम 72 मैचों में 42 जीत है.

बाबर ने दूसरे टी20 मैच में ठोका शतक

लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में बाबर ने 58 गेंदो पर 11 चौकों और तीन छक्कों की मदद से 101 रन की नाबाद पारी खेली. उन्होंने 20वें ओवर में जेम्स नीशम के खिलाफ आक्रामक अंदाज अपनाया. पाक कप्तान ने एक छक्का और दो चौके लगाकर ओवर की आखिरी गेंद पर अपना शतक पूरा किया.

शतक जड़ते ही बाबर ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. पाकिस्तान के कप्तान का T20I में यह तीसरा शतक है. बाबर अब टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले कप्तान बन गए हैं.

