बाबर आजम की आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर लीक, कप्तानी से हाथ धोना तय!

Babar Azam private photos Leaked: बाबर आजम की तस्वीरों को लेकर ऐसा दावा किया जा रहा है कि उनकी ये फोटोज उनकी ही टीम के सदस्य की गर्लफ्रेंड के साथ का है और वह इसमें सेक्स चैट कर रहे हैं.

पाकिस्तान क्रिकेट में इन दिनों सबकुछ सही नहीं चल रहा है. इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज हारने के बाद बाबर आजम को कप्तानी से हटाने की मांग हो रही है. इस बीच कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) की कुछ ऐसी आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके बाद उनका कप्तानी से धोना तय लग रहा है.

सोशल मीडिया पर बाबर की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें लगातार वायरल हो रही है. इन तस्वीरों के लीक होने के बाद उन्हें तुरंत कप्तानी से हटाने की मांग की जा रही है. हालांकि कुछ फैंस का कहना है कि ऐसा उनकी छवि खराब करने के लिए किया जा रहा है. हालांकि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बवाल बढ़ने के बाद से बाबर ने अपने अकाउंट से पब्लिक कमेंट का ऑप्शन ही फिलहाल के लिए हटा दिया है.

वायरल तस्वीरों को लेकर ऐसा दावा किया जा रहा है कि उनकी ये फोटोज उनकी ही टीम के सदस्य की गर्लफ्रेंड के साथ का है. इसमें दावा किया जा रहा है कि वह सेक्स चैट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि महिला के क्रिकेटर बॉयफ्रेंड को टीम से बाहर नहीं किया जाएगा. हालांकि पाकिस्तान के कप्तान ने इन तस्वीरों को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.

बाबर की तस्वारों को लेकर सोशल मीडिया पर फैंस तरह-तरह की बातें कर रहे हैं. कुछ फैंस का कहना है कि ऐसा उनकी छवि खराब करने के लिए किया जा रहा है. वहीं, कुछ फैंस का कहना है कि उन्हें जान-बूझकर गलत तरीके से निशाना बनाया जा रहा है.

Babar Azam sexting with gf of another Pakistan cricketer and promising her that her bf won’t be out of team if she keeps sexting with him is just I hope allah is watching all this . pic.twitter.com/nlKEp55dUB — Dr Nimo Yadav (@niiravmodi) January 15, 2023

My kaptaan we know very well about these mafias. First they started the campaign against your captaincy to weaken you and now these cheap are torturing you mentally by sharing your personal pics. But my Allah is with you @babarazam258#WeStandWithBabar pic.twitter.com/YqknnjXXJe — Hassan Abbasi (@HassanAbbasian) January 15, 2023

Being babar azam is not easy in this country

-Everyday new agenda

-Opposition from board/ management

-Unnecessary hate

-Captaincy pressure

-& now Personal attacks

We need to back him,before he gets destroyed by all the unreasonable outside noise!#WeStandWithBabar #BabarAzam pic.twitter.com/YmEGHxwLA2 — ☃️|| (@itweeetyyy__) January 15, 2023

तस्वीरें लीक होने के बाद कप्तानी से हो सकती छुट्टी

सोशल मीडिया पर बाबर की तस्वीरें लीक होने के बाद फैंस कह रहे हैं कि अब जल्द ही उनकी कप्तानी से छुट्टी हो सकती है. वैसे भी शाहिद अफरीदी के अंतरिम मुख्य चयनकर्ता और नजम सेठी के पीसीबी चेयरमैन बनने के बाद से ही बाबर की कप्तानी पर तलवार लटक रही है. बाबर की कप्तानी में पिछले कुछ समय से पाकिस्तान का प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा है. लेकिन अब आपत्तिजनक तस्वीरों के सामने आने के बाद से देखना होगा कि बाबर की कप्तानी से छुट्टी हो पाती है या नहीं.