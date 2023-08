एशिया कप 2023 के ओपनिंग मैच में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम एक बार शानदार फॉर्म में नजर आए. नेपाल के खिलाफ मैच में बाबर आजम ने शानदार शतक जड़ा. वनडे करियर का यह उनका 19वां शतक है और वह पाकिस्तान के लिए वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले शतक लगाने वाले सईद अनवर (20 शतक) से सिर्फ एक शतक दूर है. इसके अलावा बाबर आजम ने वनडे में सबसे तेज 19 शतक लगाने वाले खिलाड़ी भी बने. उन्होंने हाशिम अमला के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया. एशिया कप में बाबर आजम की यह पहली सेंचुरी है.

बाबर आजम ने 109 गेंद में अपना शतक पूरा किया. अपनी शतकीय पारी में उन्होंने 10 चौके लगाए.