Babar Azam ने फिर कटाई पाकिस्तान की नाक, ऑस्ट्रेलिया में जमकर हो रहे ट्रोल- BBL में फ्लॉप खिलाड़ी को फैन्स ने नया नाम भी दिया
पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम इन दिनों ऑस्ट्रेलिया की टी20 लीग बिग बैश में खेल रहे हैं. लेकिन इस लीग में वह लगातार फ्लॉप हो रहे हैं और इसलिए आलोचकों के निशाने पर हैं.
पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम (Babar Azam) इन दिनों बिग बैश लीग (BBL 2025-26) में खेल रहे हैं. लेकिन यहां वह लगातार बदनाम हो रहे हैं. इस सीजन सिडनी सिक्सर्स के लिए खेल रहे बाबर पिछले मैच में तब ट्रोल होना शुरू हुए थे, जब स्टीव स्मिथ ने बाबर को सिंगल दौड़ने से रोक दिया था और उन्होंने स्ट्राइक अपने पास रखकर तेजी से रन बनाए. इसके बाद सिडनी सिक्सर्स की टीम रविवार को अपना अहम लीग मैच खेल रही थी, जहां उसे क्वॉलीफायर्स में पहुंचने के लिए हर हाल में जीत की दरकार थी.
इस मैच में ब्रिसबेन हीट के खिलाफ 172 रनों का पीछा करने उतरी सिक्सर्स के लिए बाबर 7 बॉल में सिर्फ 1 रन ही बना पाए. वहीं उनके साथ ओपनिंग पर आए स्टीव स्मिथ तेजी से रन बना रहे थे और उन्होंने टीम को दबाव में नहीं आने दिया. सिडनी ने यह मैच भले ही जीतकर क्वॉलीफायर्स में जगह बना ली हो लेकिन अब यह मुश्किल लग रहा है कि सिडनी की क्वॉलीफायर्स में बाबर को प्लेइंग XI में बरकरार रखे. बाबर के इस फ्लॉप शो से ऑस्ट्रेलियाई फैन्स बहुत ही नाराज हैं और वे उन्हें मैदान से लेकर सोशल मीडिया तक में जमकर ट्रोल कर रहे हैं.
इस मैच में जब बाबर फील्डिंग कर रहे थे तो ऑस्ट्रेलियाई फैन्स उन्हें स्टैंड से ‘जिम्बू- जिम्बू’ और ‘जिम्बाबर’ कहकर पुकार रहे थे. यह इसलिए था क्योंकि माना जाता है कि बाबर आजम सिर्फ जिम्बाब्वे के खिलाफ ही रन बनाते नजर आते हैं. इसी को लेकर फैन्स उन्हें खूब ट्रोल कर रहे हैं. पहली बार बिग बैश में खेल रहे उन्होंने इस लीग में अब तक खेले 10 मैचों में सिर्फ 202 रन ही बनाए हैं, जिसमें सिर्फ 2 ही हाफ सेंचुरी शामिल हैं. उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 58 रन रहा जो उन्होंने मेलबर्न रेनेगेड्स के खिलाफ बनाए थे.
इस लीग में बाबर के बैट से सिर्फ 19 चौके और 3 छक्के ही निकले हैं. इसी के चलते वह सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हो रहे हैं. पाकिस्तानी फैन्स बाबर को GOAT (सर्वकालिक महान बल्लेबाजों) में गिनते हैं लेकिन वे भी उनकी फॉर्म को देखकर इस बात के लिए चिंतित हैं कि क्या उन्हें इस तरह की बैटिंग से आगामी टी20 वर्ल्ड कप में जगह मिल पाएगी या नहीं.
