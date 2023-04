Babar Azam ने की एमएस Dhoni के इस बड़े रिकॉर्ड की बराबरी, PAK कप्तान अब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने से बस 1 कदम दूर

Most wins as captain in T20I: पाकिस्तान ने शुक्रवार को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए पांच मैचों की टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड को 88 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया. इस जीत के बाद पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) ने बतौर कप्तान एक बड़ी उपबलब्धि हासिल कर ली है. बाबर आजम ने पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) के एक बड़े रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है.

घरेलू मैदान पर अपना 100वां T20I मैच खेल रहे बाबर की टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में यह 41वीं जीत थी और अब उन्होंने T20Is में बतौर कप्तान धोनी के 41 जीत के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. बाबर और धोनी अब टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच जीतने के मामले में संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर हैं.

धोनी ने जहां 72 मैचों में 41 में जीत दर्ज की थी तो वहीं बाबर ने 67 मैचों में ही 41 जीत हासिल कर ली है. एरोन फिंच के नाम 76 मैचों में 40 जीत दर्ज है. T20Is में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा जीत का रिकॉर्ड अभी भी अफगानिस्तान के असगर अफगान के नाम हैं, जिन्होंने 52 मैचों में कप्तानी करते हुए 42 जीत अपने नाम की है. इसके बाद इंग्लैंड के पूर्व कप्तान इयोन मोर्गन हैं, जिनके नाम 72 मैचों में 42 जीत है.

बाबर ने शानदार जीत के बाद कहा, ” मैं इसकी (मेरा 100वां T20I मैच) उम्मीद नहीं कर रहा था, आभारी हूं कि मैंने यह उपलब्धि हासिल की. यह एक टीम प्रयास था. हमने शुरुआती विकेट गंवाए, लेकिन फखर और अयूब ने पारी को आगे बढ़ाया. सईम दिन-ब-दिन सुधार कर रहे हैं. मुझे लगता है कि हमारे बल्लेबाजों ने इस विकेट पर अच्छा टोटल बनाया. हमारे पास अच्छी गेंदबाजी लाइन-अप थी, रऊफ ने अच्छी गेंदबाजी की और अन्य गेंदबाजों ने भी ऐसा ही किया.”

मैच की बात करें तो पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टीम के लिए पहले फखर जमां और साइम अयूब ने पहले विकेट के लिए 43 गेंद पर 79 रनों की साझेदारी करके टीम को ठोस शुरुआत दिलाई. दोंनों बल्लेबाजों ने 47-47 रन का योगदान दिया. फहीम अशरफ ने भी 16 गेंदों पर 22 रनों की पारी खेली.