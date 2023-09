वर्ल्ड कप 2023 से पहले Babar Azam दूसरी बार पुलिस के हत्थे चढ़े, जानिए क्या है पूरा मामला

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) एक बार फिर सुर्खियों में हैं और इस बार वह अपनी शानदार बल्लेबाजी के लिए नहीं बल्कि किसी और वजह से हैं. वर्ल्ड कप 2023 से पहले बाबर एक नई मुसीबत में फंस गए हैं. दरअसल, पाकिस्तान के पंजाब मोटरवे पुलिस ने हाईवे (highway) पर ओवरस्पीड कार चलाने के मामले में बाबर का चालान काट दिया है. ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के मामले में बाबर का चालान कटने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कप्तान बाबर ने लाहौर में हाईवे पर अपनी ऑडी कार से ओवर स्पीडिंग की औऱ इसलिए उनका चालान काट दिया गया. वायरल फोटो में बाबर पुलिस (Punjab Motorway Police) के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं. हालांकि कुछ खबरों में कहा जा रहा है कि बाबर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है जबकि कुछ में कहा जा रहा है कि पुलिस ने बाबर का सिर्फ चालान काटकर उन्हें छोड़ दिया. हालांकि कहीं भी ये नहीं बताया गया है कि बाबर का कितने रुपये का चालान कटा है.

Babar azam fined due to over speeding on motorway.#BabarAzam #motorwaypolice pic.twitter.com/1KTAMuL7uh

— Fæiz dawar (@davarfayz) September 25, 2023