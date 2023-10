PAK VS NED: नीदरलैंड्स के खिलाफ दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके बाबर आजम, सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक

आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 (ODI World Cup 2023) में आज पाकिस्तान और नीदरलैंड (Pak vs Ned) की टीम आमने-सामने हैं. इस मैच में नीदरलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है. पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम ने खराब शुरुआत की और पहले 10 ओवर में अपने तीन प्रमुख विकेट गंवा दिए, जिसमें पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) का विकेट भी शामिल था. बाबर आजम पर नीदरलैंड के खिलाफ मैच में सभी लोगों की नजरें थे, मगर बाबर आजम इस मैच में दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके.

नीदरलैंड के गेंदबाज ऐकरमैन ने बाबर आजम (Babar Azam) को अपना शिकार बनाया. बाबर आजम ने एकरमैन की लेंथ गेंद को पुल करने का प्रयास किया, मगर इस शॉट को ऊंचाई मिली नहीं और मिड विकेट के फील्डर ने सर्कल में ही कैच लपका. बाबर आजम (Babar Azam) सिर्फ पांच रन बना सके. बाबर आजम के नीदरलैंड्स के खिलाफ फ्लॉप होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने उनका मजाक उड़ाया है. सोशल मीडिया पर कई फनी मीम्स वायरल हो रहे हैं.

Babar Azam dismissed for 5 in 18 balls infront of nederland 😂 #PAKvsNED pic.twitter.com/nITXC8D8b0

Ghante ka King Babar Azam departs on 5(18) against Netherlands 😂😂 pic.twitter.com/Hony80wm5G #PAKvsNED

Lumber 1 batsman Babar Azam zimbabar in depression after got out early vs Netherlands 😅#PAKvNED #PAKvsNED #BabarAzam#CWC23 #WC2023 #PakistanTeam pic.twitter.com/rs9giWh19h

— Ashutosh Srivastava 🇮🇳 (@sri_ashutosh08) October 6, 2023