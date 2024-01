VIDEO: बाबर आजम का इतना भयानक गुस्सा पहले कभी नहीं देखा होगा, सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा वीडियो

नई दिल्ली: पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम को काफी शांत स्वभाव का क्रिकेटर माना जाता है. जब वह अपनी नेशनल टीम के कप्तान थे तो उन्हें पाकिस्तान का ‘कैप्टन कूल’ भी कहा जाता था. लेकिन हाल में बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL 2024) में शनिवार को डुरंतो ढाका और रंगपुर राइडर्स (Durdanto Dhaka vs Rangpur Riders) के बीच सीजन का 12वां मैच खेला गया. सिल्हट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में रंगपुर राइडर्स ने 79 रन से मैच को जीत लिया, लेकिन उसकी जीत से ज्यादा चर्चे अब टीम के बल्लेबाज बाबर आजम (Babar Azam) को लेकर है. इस मैच में बाबर का खतरनाक गुस्सा देखा गया. फैंस ने इससे पहले बाबर को इतने ज्यादा गुस्से में नहीं देखा होगा.

दरअसल, मैच के दौरान बाबर की भिड़ंत डुरंतो ढाका के विकेटकीपर इरफान शुकूर (Irfan Sukkur) से हो गई. दोनों के बीच मैदान पर ही काफी तीखी नोकझोंक हो गई. रंगपुर की पारी के 13वें ओवर में बाबर का भयानक गुस्सा देखने को मिला. बाबर और इरफान के बीच काफी जुबानी जंग देखने को मिली. मैदान पर माहौल इतना गरमा गया कि बीच-बचाव के लिए इसमें अंपायर को भी कूदना पड़ा. हालांकि दोनों खिलाड़ियों के बीच किस बात को लेकर कहा-सुनी हुई, यह अभी तक पता नहीं चल पाया है. दोनों के बीच लड़ाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

What happened to Babar Azam there? 🤯🤯🤯 #BPL2024 pic.twitter.com/gSKPqCQr9Y

— Farid Khan (@_FaridKhan) January 27, 2024