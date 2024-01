सिडनी: पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम (Babar Azam) की दुनियाभर में जबर्दस्त फैन फॉलोइंग है. ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही टेस्ट सीरीज (AUS vs PAK) के दौरान भी बाबर ने कुछ ऐसा किया कि देखने वाले तारीफ किए बिना नहीं रह पाए. पाकिस्तान के इस पूर्व कप्तान ने एक युवा महिला फैन को एक खास तोहफा दिया. और यह सुर्खियां बटोर रहा है.

बाबर सिडनी में तीसरे टेस्ट से पहले प्रैक्टिस सेशन से लौट रहे थे. फैंस बाबर के साथ तस्वीर खिंचवाने को लेकर इंतजार कर रहे थे. बाबर ने एक युवा फैन के साथ तस्वीर भी खिंचवाई. इसके बाद इस युवा फैन के पिता ने बाबर से कहा कि यह क्रिकेट खेल रही है. और कहती है कि मुझे वापस जाना है और खेलना पाकिस्तान के लिए ही है. यह सुनने के बाद बाबर ने उस लड़की को अपने बैटिंग ग्लव्स तोहफे में दिए. बाबर की इस बात से वह युवा लड़की बहुत खुश नजर आई. बाबर का यूं तोहफा देने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

A person told Babar Azam in Sydney that my daughter plays very good cricket and that’s why I am shifting to Pakistan, she will represent Pakistan, on which Babar Azam gifted the girl with his gloves.

Babar show the respect at SCG#AUSvPAK #PAKvsAUS

pic.twitter.com/khTZPi7vpH

— Aussies Army (@AussiesArmy) January 2, 2024