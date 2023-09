एशिया कप 2023 के सुपर-4 मुकाबले में श्रीलंका से हार के बाद पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई. श्रीलंका के खिलाफ मिली इस हार ने पाकिस्तान का एशिया कप जीतने का सपना भी तोड़ दिया. इस हार के बाद पाकिस्तान के युवा खिलाड़ी जमान खान की आंखों में आंसू भी नजर आए. पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम भी इस हार से काफी निराश दिखे. वहीं श्रीलंका से मिली हार के बाद बाबर आजम का ड्रेसिंग रुम में खिलाड़ियों पर गुस्सा फूट पड़ा. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हार के बाद पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी के बीच तीखी बहस भी हुई है.

पाकिस्तान की वेबसाइट के मुताबिक बाबर आजम ने खिलाड़ियों से ड्रेसिंग रुम में कहा कि आप जिम्मेदारी के साथ खेल नहीं रहे हो. जिसके बाद पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने विरोध जताया और कहा कि उन खिलाड़ियों की प्रशंसा की जानी चाहिए, जिन्होंने बैटिंग और बॉलिंग में अच्छा प्रदर्शन किया, हालांकि बाबर आजम ने उनकी बात को अनसुना करते हुए कहा, मुझे पता है कि कौन अच्छा प्रदर्शन कर रहा है. बाबर आजम ने कहा, कुछ खिलाड़ी खुद को सुपरस्टार समझते हैं, मगर टीम को जरुरत करने पर परफॉर्म करना पड़ता है. ड्रेसिंग रुम में गर्मागर्मी के माहौल के बीच पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने हस्तक्षेप किया और मामले को शांत कराया.

