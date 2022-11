T20 World Cup 2022: फाइनल में इंग्लैंड से मिली शिकस्त को लेकर बाबर को है इस बात का मलाल, बोले- कहानी हो सकती थी अलग

Reason behind Pakistan loss T20 World Cup : पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने इंग्लैंड के खिलाफ टी20 विश्व कप का फाइनल हारने के बाद कहा कि यदि इस मैच के दौरान तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी चोटिल नहीं होते तो नतीजा अलग भी हो सकता था. हैरी ब्रुक्स का कैच लेते समय अफरीदी चोटिल हो गए थे. उन्हें 16वें ओवर में आक्रमण पर लगाया गया लेकिन वह केवल एक गेंद कर पाए और फिर ऑफ स्पिनर इफ्तिखार अहमद ने यह ओवर पूरा किया. इससे पाकिस्तान का गेंदबाजी संतुलन बुरी तरह गड़बड़ा गया.

अहमद ने उस ओवर में 13 रन दिए जिसने बेन स्टोक्स का छक्का और चौका शामिल है. इससे इंग्लैंड पर से दबाव हट गया. बाबर ने मैच के बाद कहा,‘‘ यदि शाहीन ने वह ओवर किया होता तो चीजें भिन्न हो सकती थी. तब बाएं हाथ के दो बल्लेबाज (स्टोक्स और मोईन अली) क्रीज पर थे और इसलिए मैंने ऑफ स्पिनर को गेंद सौंपी.’’