अफगान खिलाड़ी Mohammad Nabi पर क्यों आया गुस्सा, वीडियो हुआ वायरल

हम्बनटोटा: पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को गुरुवार को हुए वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले (AFG vs PAK) में एक विकेट से हराया. बड़ी मुश्किल से आखिरी ओवर की पांचवीं गेंद पर बाबर आजम (Babar Azam) की टीम ने जीत हासिल की. मैच के बाद पाकिस्तानी कप्तान बाबर (Babar) अफगानिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद नबी (Mohammad Nabi) से काफी नाराज दिखे. अफगान खिलाड़ियों से हाथ मिलाने के दौरान उन्होंने मोहम्मद नबी के खिलाफ अपना गुस्सा भी जाहिर किया.

मैच के बाद जब सभी खिलाड़ी आपस में हाथ मिला रहे थे तो बाबर के पास पाकिस्तानी क्रिकेटर नसीम शाह आकर कुछ कहते हैं. इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस वीडियो में इसके बाद बाबर जाकर मोहम्मद नबी से गुस्से में कुछ बात करते हैं. इस वीडियो से अंदाजा लगा या जा रहा है कि पाकिस्तानी कप्तान काफी खुलकर अपनी बात कह रहे थे.