क्या एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ाई कर रहे बाबर-रिजवान? फैंस ने मजेदार मीम्स के साथ जमकर लिए मजे

पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान इस समय अमेरिका में है, जहां वे हॉर्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्पेश एजुकेशन प्रोग्राम में शामिल होंगे. हॉर्वर्ड यूनिवर्सिटी में इन दोनों क्रिकेटरों के पहुंचने की खबर के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके इंग्लिश को लेकर उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है. बाबर और रिजवान की जोड़ी क्रिकेट के मैदान पर भले ही शानदार प्रदर्शन करती है तो मगर उनके अंग्रेजी को लेकर अक्सर मजाक उड़ाया जाता है.

इस बीच, कप्तान बाबर आजम ने ट्विटर पर कुछ पेपर के साथ एक तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर में रिजवान भी नजर आ रहे हैं. बाबर ने पोस्ट के साथ लिखा..ये क्या हो रहा है. सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पोस्ट के बहाने बाबर के अंग्रेजी ज्ञान को लेकर उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया.