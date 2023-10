बाबर आजम की पर्सनल वॉट्सऐप चैट लीक, वायरल हो गया वीडियो

पाकिस्तान के क्रिकेट में बवाल जारी है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमिटी के अध्यक्ष जका अशरफ ने रविवार को बाबर आजम की निजी पर्सनल चैट लाइव टीवी पर लीक कर दी.

पीसीबी चीफ के इस ऐक्शन पर सवाल उठ रहे हैं. यह बात किसी को नहीं पता कि क्या बाबर आजम ने ऐसा करने की इजाजत दी थी या नहीं. क्या उन्होंने अपने निजी मेसेज को लाइव टीवी पर साझा करने की परमिशन दी थी. इस तरह से निजी बातचीत को टीवी पर लीक कर देना निजता का उल्लंघन है.

खबरें आ रही थीं कि जका अशरफ जानबूझकर बाबर आजम को नजरअंदाज कर रहे हैं. खबरों के मुताबिक बाबर लगातार उनसे संपर्क करना चाहते हैं लेकिन जका इस ओर ध्यान नहीं दे रहे. यह आरोप पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर और कप्तान राशिद लतीफ की ओर से शनिवार को लगाया गया था.

एक समाचार चैनल के साथ इंटरव्यू में अशरफ ने इन बातों को खारिज किया. और कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान ने व्यक्तिगत तौर पर कभी उनसे बात करने की कोशिश नहीं की. अशरफ ने कहा, ‘लतीफ कह रहे हैं कि मैं बाबर का फोन नहीं उठा रहा हं. उन्होंने मुझे कभी फोन किया ही नहीं. असल में चीफ क्रिकेट ऑफिसर या डायरेक्टर ऑफ इंटरनैशनल क्रिकेट से बाबर को बात करनी चाहिए.’

हालांकि अशरफ ने इस बात से इनकार किया कि बाबर के साथ उनकी कोई बात हुई है उन्होंने इंटरव्यू लेने वाले को बाबर आजम के वॉट्सऐप चैट भेज दिए. यह बातचीत बाबर और पीसीबी के सीईओ सलमान नासिर से बीच हुई बातचीत का हिस्सा है. और यही बातचीत के स्क्रीनशॉट इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं.

नासिर ने कथित रूप से कहा, ‘बाबर टीवी और सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें चल रही हैं कि आप चेयरमैन को फोन कर रहे हैं और वे जवाब नहीं दे रहे. क्या हाल ही में आपने उन्हें फोन किया है?’ इसके बाद बाबर ने कथित रूप जवाब दिया, ‘सलाम सलमान भाई, मैंने सर को कोई फोन नहीं किया.’

इस कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर अजहर अली ने सवाल किया कि क्या पीसीबी चीफ ने यह मेसेज फॉरवर्ड करने से पहले बाबर से पूछा था. या फिर जिन्होंने आपको दिया है उन्होंने इसे सार्वजनिक करने से पहले बाबर से बात की थी.

