जब तक फखर थे, हम 450 का टारगेट हासिल कर सकते थे, NZ के खिलाफ जीत के बाद बोले बाबर आजम

बेंगलुरु. पाकिस्तान ने शनिवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले में 21 रन से जीत (DLS)हासिल की. पाकिस्तान की इस जीत में फखर जमान और बाबर आजम की प्रमुख भूमिका रही. वहीं इस जीत के बाद पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने कहा कि उनका मानना ​​है कि जब तक बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज फखर जमान बल्लेबाजी कर रहे थे, उनकी टीम शनिवार को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे विश्व कप मैच में 450 रन का लक्ष्य भी हासिल कर सकती थी.

बाबर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि जब तक फखर वहां थे, हम 450 रन का लक्ष्य भी हासिल कर सकते थे, जब वह इस तरह की पारी खेलते हैं तो हम 90 फीसदी मैच जीतते हैं, जब उन्होंने मुझे बताया कि पिच अच्छी थी, हमने साझेदारी बनाने और मैच को कम से कम 20 ओवर तक ले जाने का फैसला किया.

Babar Azam 🗣️: “I knew that if Fakhar Zaman clicked, we can easily chase it” ❤️ #PAKvsNZ pic.twitter.com/scvZOGOicP

