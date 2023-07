IND vs PAK मैच से पहले ही बाबर आजम का माइंडगेम शुरू, PCB में चल रहे उठापटक पर भी दिया बड़ा बयान

आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 में भारत और पाकिस्तान की टीमें 15 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक-दूसरे के खिलाफ मुकाबले में उतरेगी. इस महामुकाबले के शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) ने माइंडगेम खेलना शुरू कर दिया है.

बाबर ने कहा है कि हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हैं, ना कि सिर्फ भारत के खिलाफ मैच खेलने. इस समय दुनिया के शीर्ष बल्लेबाजों में से एक बाबर ने एक प्रेस कांफ्रेंस में यह बात कही. पाकिस्तान की टीम वनडे वर्ल्ड कप में अब तक एक बार भी भारत को नहीं हरा पाई है.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) में इस समय काफी उठापटक चल रहा है. लेकिन बाबर का कहना है कि बोर्ड में चल कहे इस उठापटक का राष्ट्रीय टीम के आईसीसी वनडे विश्व कप और इससे पहले होने वाली सीरीज में खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा. पीसीबी के अधिकारियों और चयन समिति में हालिया बदलाव का असर खिलाड़ियों पर पड़ने के बारे में पूछने पर बाबर ने कहा कि उनका काम क्रिकेट पर ध्यान लगाना है.

बाबर ने कहा, ” पीसीबी में जो कुछ हो रहा है, हम उस पर ध्यान नहीं लगाते हैं. हम सिर्फ क्रिकेट पर ध्यान लगाते हैं. आगामी मैचों का पूरा कार्यक्रम हमारे सामने है और हम जानते हैं कि पेशवर खिलाड़ी के तौर पर हमें इन मैचों को जीतने के लिए क्या करने की जरुरत है.”