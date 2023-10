पाकिस्तान की कप्तानी छोड़ दें बाबर आजम: भारत के खिलाफ हार के बाद पाक कप्तान पर भड़के पूर्व क्रिकेटर

विश्व कप 2023 में भारत के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान के अनुभवी क्रिकेटर शोएब मलिक (Shoaib Malik) ने बाबर आजम (Babar Azam) को कप्तान पद से हटाए जाने की बात कही. पूर्व पाक कप्तान मलिक ने कहा कि बाबर आजम को कप्तानी की भूमिका से हट जाना चाहिए क्योंकि एक खिलाड़ी के तौर पर वो पाक टीम के लिए ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे.

Also read: भारत से हार के बाद आग-बबूला हुए बाबर आजम, इस खिलाड़ी पर फोड़ा ठीकरा

शनिवार, 14 अक्टूबर को हुए मुकाबले में अच्छी शुरुआत के बावजूद भारतीय गेंदबाजों के घातक स्पेल की बदौलत पाक टीम बल्लेबाजों की मददगार पिच पर 191 रन पर ऑलआउट हो गई. उन्होंने अपने आखिरी आठ विकेट सिर्फ 36 रन पर गंवा दिए. जिसके बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने इसी पिच पर 86 रनों की रिकॉर्डतोड़ पारी खेल और भारत को सात विकेट से जीत दिलाई.

शोएब मलिक ने बाबर आजम की कप्तानी को लेकर अपनी चिंता जाहिर की और कहा कि पाक कप्तान को नई सोच की जरूरत है. उन्होंने कहा, ”मैंने पहले भी राय दी थी कि बाबर आजम को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए. यह मेरी निजी राय है. बाबर एक कप्तान के तौर पर लीक से हटकर नहीं सोचते. वह कप्तानी तो कर रहे हैं लेकिन सुधार नहीं आ रहा है. वह एक खिलाड़ी के रूप में पाकिस्तान के लिए चमत्कार कर सकते हैं.”

Also read: पाकिस्तान की करारी हार से टूटा रमीज राजा का दिल, कहा-अगर आप जीत नहीं सकते..

बाबर आजम की अगुवाई वाली टीम ने पहले दो मैचों में लगातार जीत के साथ अपने विश्व अभियान की शानदार शुरुआत की थी. पाकिस्तान टीम ने नीदरलैंड्स के खिलाफ 81 रन से करारी जीत दर्ज की थी और फिर श्रीलंका के खिलाफ 345 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 6 विकेट से जीत हासिल की लेकिन भारत जैसी मजबूत टीम के आगे पाक बल्लेबाज और गेंदबाज, दोनों ही बेबस नजर आए.

पाक टीम की आलोचना के साथ मलिक ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर तारीफ की. बता दें शार्दुल ठाकुर, जिन्होंने मैच में केवल दो ओवर डाले थे, को छोड़कर पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारत के पांचों गेंदबाजों को 2-2 विकेट मिले थे.

शोएब ने बताया कि आखिरी दो ओवरों में जब कुलदीप यादव ने विकेट लिए तो उनकी गति कम हो गई. मलिक ने स्पिनरों को असहज महसूस कराने के लिए उन पर दबाव बनाने के महत्व पर जोर दिया.

And another one!

Kuldeep Yadav rattles the stumps to get his second wicket

Iftikhar Ahmed departs and Pakistan are 5⃣ down now.

Follow the match https://t.co/H8cOEm3quc#CWC23 | #INDvPAK | #MeninBlue https://t.co/Dq1IcocLpF pic.twitter.com/ImKhECEpEk

— BCCI (@BCCI) October 14, 2023