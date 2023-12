बाबर आजम मैदान पर यह क्या अजीब हरकत करने लगे, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया ट्रोल

पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहुंच चुकी है. टीम ने वहां तीन टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है. लेकिन इस सीरीज से पहले पाकिस्तानी टीम वहां प्रैक्टिस मैच खेल रही है. पाकिस्तानी टीम के पूर्व कप्तान बाबर आजम भी टीम के साथ पहुंचे है. वनडे वर्ल्ड कप में टीम के प्रदर्शन के बाद बाबर को कप्तानी से हटा दिया गया. अब बाबर टीम में बतौर बल्लेबाज ही खेल रहे हैं. और टेस्ट सीरीज से पहले पाकिस्तानी टीम प्राइम मिनिस्टर इलेवन के खिलाफ मुकाबला खेल रही हैं. इस मैच के पहले दिन बाबर आजम ने कुछ ऐसा किया जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है.

बुधवार को मैच के पहले दिन प्राइम मिनिस्टर इलेवन के गेंदबाज ब्यू वेबस्टर ने शान मसूद को गेंद फेंकी. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने गेंद को ऑफ ड्राइव किया. जैसे ही गेंद नॉन-स्ट्राइकर छोर पर खड़े बाबर आजम के करीब से गुजरी, उन्होंने उसे अपना हाथ लगाकर रोकने की कोशिश की. लेकिन गेंद उनसे थोड़ा दूर थी.

बाबर की इस हरकत को देखकर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें ट्रोल करने की कोशिश की. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने वीडियो के साथ लिखा, ‘बाबर आजम नॉन-स्ट्राइकर छोर पर खुद को गेम में रखते हुए….’

Babar Azam keeping himself in the game at the non-striker’s end…. #PMXIvPAK pic.twitter.com/bMZk2Nk7pi

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 6, 2023