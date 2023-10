Hindi Cricket Hindi

Babar Azam Trolled After Flop Show Against Sri Lanka In World Cup

टीम जीती पर सुपर फ्लॉप सुपर फ्लॉप शो के बाद Babar Azam हुए ट्रोल

पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम वर्ल्ड कप में अभी लय हासिल नहीं कर पाए हैं. और इसी बात को लेकर उन्हें खूब ट्रोल किया जा रहा है. मंगलवार को उनकी टीम को जीत गई लेकिन बाबर का बल्ला फ्लॉप रहा.

babar-azam form

पाकिस्तान ने मंगलवार को श्रीलंका के खिलाफ 345 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया. पाकिस्तान के लिए अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान ने शतक लगाए. हालांकि टीम के कप्तान बाबर आजम के लिए यह मैच निजी रूप से बहुत अच्छा नहीं रहा. वह सिर्फ 10 रन बनाकर इस मैच में आउट हो गए. इससे पहले नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच में भी वह असफल रहे थे. पहले दो मैचों में बल्ले से लगातार फ्लॉप रहने के बाद बाबर आलोचकों के निशाने पर हैं.

नीदरलैंड्स के खिलाफ पाकिस्तान के पहले मैच में बाबर सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए थे. इस मैच में पाकिस्तान ने 81 रन से जीत हासिल की थी. आजम ने वर्ल्ड कप के प्रैक्टिस मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 80 रन की पारी खेली थी. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में उन्होंने 90 रन बनाए थे. हालांकि इससे तीन मैच पहले भी उनका बल्ला शांत रहा था. उन्होंने 29,10 और 17 रन बनाए थे.

Babar Azam is so much better than what he is showing. So many people are now criticising him for his poor performances in ICC tournaments. The best way to answer everyone is a match-winning 💯 vs India on Saturday. #PakistanCricket #PAKvSL pic.twitter.com/CYj3HCqmxC — Haroon (@hazharoon) October 10, 2023

Carrying the team alone is never easy. That's what is pulling down Babar Azam's individual career graph. The scores won't justify the talent.#PAKvSL pic.twitter.com/RBe8rWdCdN — Himanshu Pareek (@Sports_Himanshu) October 10, 2023

Babar Azam's biggest knock coming today. Just wait and watch. ☠️ — Silly Point (@FarziCricketer) October 10, 2023

Babar Azam total ODI runs – 5414 Virat Kohli's runs in Successful ODI run chases – 5517 Getting compared with Virat Kohli is still greatest legacy of babar Azam in cricket#PAKvSL pic.twitter.com/U3rPI5fiGN — Priyanshu (@PriyanshuVK18K) October 10, 2023

Babar Azam has only 3 scores of 30+ in last 10 ODI innings. Losing form at the peak time! — Cricbaba (@thecricbaba) October 10, 2023

भारत के खिलाफ पाकिस्तान के अहम मैच से पहले बाबर का खराब फॉर्म पाकिसत्तनी टीम के लिए चिंता का विषय है. हालांकि श्रीलंका के खिलाफ सपाट पिच पर उनसे रनों की उम्मीद थी लेकिन पाकिस्तानी कप्तान इसमें भी असफल रहे. इसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी खूब आलोचना हुई.

Babar Azam has struggled for runs in his last 5 innings 👀 🇱🇰 10 runs

🇳🇱 5 runs

🇱🇰 29 runs

🇮🇳 10 runs

🇧🇩 17 runs#PAKvSL #CWC23 pic.twitter.com/cP8Iwvyso1 — Sport360° (@Sport360) October 10, 2023

