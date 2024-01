Revealed: बाबर आजम को लेकर हुए खुलासे से पाकिस्तान क्रिकेट में आया भूचाल, PCB ने जबरदस्ती...

नई दिल्ली: पाकिस्तान क्रिकेट टीम हाल में न्यूजीलैंड दौरे पर गई थी. शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी वाली इस टीम को कीवी ( PAK vs NZ T20I) टीम के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में 1-4 से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी. सीरीज में बाबर आजम (Babar Azam) को भी मौका मिला था. बाबर भारत में हुए वर्ल्ड कप 2023 के बाद बतौर खिलाड़ी मैदान पर उतरे थे. वह इस सीरीज में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे. बाबर ने इस सीरीज में पांच मैचों की पांच पारियों में 42.60 की औसत और 142.00 के स्ट्राइक रेट से 213 रन बनाए थे. इसमें तीन अर्धशतक भी शामिल थे. इस सीरीज के समाप्त होने के बाद पूर्व कप्तान बाबर को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है.

पाकिस्तानी मीडिया में जारी रिपोर्ट के अनुसार, बाबर न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के अंतिम मैच में नहीं खेलना चाहते थे. लेकिन इसके बावजूद उन्हें पांचवें और अंतिम टी20 के लिए प्लेइंग-11 में शामिल किया गया था. क्राइस्टचर्च में खेले गए पांचवें टी20 मैच में (New Zealand vs Pakistan, 5th T20I) में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 42 रनों से जीत मिली थी और टीम कीवी टीम के हाथों 5-0 से क्लीन स्वीप होने से बच गई थी.

IND vs ENG: सरफराज खान को शानदार प्रदर्शन का मिला इनाम, इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए भारतीय टीम में शामिल

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि बाबर उस दौरान आजम ग्रोइन इंजरी (groin injury) से जूझ रहे थे और इसलिए उन्होंने टीम मैनेजमेंट से आग्रह किया था कि वह अंतिम टी20 मैच नहीं खेलना चाहते हैं. हालांकि, इसके बावजूद उन्हें जबरदस्ती प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया. सीरीज हारने के बाद बाबर आराम करना चाहते थे, लेकन उनकी एक भी नहीं सुनी गई. इसमें आगे कहा गया है कि बाबर चाहते थे कि उनकी जगह किसी युवा खिलाड़ी को मौका दिया जाना जाए. लेकिन टीम मैनेजमेंट के दबाव के न मानने के बाद उन्हें खेलने के तैयार होना पड़ा.

IND vs ENG: कौन हैं सौरभ कुमार जिन्हें तीसरी बार भारतीय टेस्ट टीम में मिला मौका? जानिए उनके बारे में सबकुछ

बाबर हालांकि न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें और अंतिम टी20 मैच में कुछ खास नहीं कर सके और मात्र 13 रन बनाकर आउट हो गए थे. उन्हें ईश सोढ़ी ने ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच कराया था. बाबर ने 24 गेंदों का सामना करने के बाद केवल एक चौका लगाया था.

Babar Azam was reluctant to play fifth T20 against NZ, management insisted

Read more: https://t.co/6yio20YRFj#babarazam @saleemkhaliq pic.twitter.com/bswwCcfiNt

— Cricket Pakistan (@cricketpakcompk) January 28, 2024