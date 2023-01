सेक्स चैट के आरोपों के बीच Babar Azam का 'एक लाइन वाला ट्वीट' वायरल, जानिए क्या लिखा

Babar Azam Tweet: पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) यकीनन विश्व क्रिकेट के मौजूदा सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक हैं. हालांकि वह इस समय मैदान के अंदर और बाहर दोनों ही जगह विवादों में बने हुए हैं. उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में दो अर्धशतक बनाने से पहले दो टेस्ट मैचों की सीरीज में 161 रन बनाए थे.

हालांकि उनकी कप्तानी में पाकिस्तान को वनडे में कीवियों के खिलाफ 1-2 से हार का सामना करना पड़ा. उससे पहले टेस्ट सीरीज भी 0-0 से ड्रॉ रहा था. इसके बाद से ही बाबर की कप्तानी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और उन्हें कप्तानी से हटाने की मांग की जा रही है. इस बीच बाबर की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

वायरल तस्वीरों को लेकर ऐसा दावा किया जा रहा है कि उनकी ये फोटोज उनकी ही टीम के सदस्य की गर्लफ्रेंड के साथ का है. इसमें दावा किया जा रहा है कि वह सेक्स चैट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि महिला के क्रिकेटर बॉयफ्रेंड को टीम से बाहर नहीं किया जाएगा. इस पूरे मामले पर बाबर ने अब तक चुप्पी साध रखी है. हालांकि पाकिस्तान के कप्तान ने अपनी एक फोटो ट्विटर पर पोस्ट किया है, जोकि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

बाबर ने ट्विटर पर अपनी फोटो पोस्ट किया है. उन्होंने इसके साथ एक लाइन का कैप्शन भी लिखा है. कप्तान ने इसमें लिखा, ” खुश रहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है. ” पाक बल्लेबाज का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. हालांकि इस ट्वीट पर कुछ लोगों ने कप्तान का सपोर्ट किया है जबकि कुछ ने उन्हें ट्रोल करना भी शुरू कर दिया है.