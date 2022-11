आईसीसी टी20 विश्व कप फाइनल 2022 का फाइनल मुकाबला रविवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) पर इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेला जाना है. इस खिताबी मुकाबले से पहले पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) का एक कमेंट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

बाबर वैसे तो कम बोलते हैं, लेकिन जब वह बोलते हैं तो कई चीजें क्लीयर हो जाती है. जिम्बाब्वे के खिलाफ हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के कप्तान को कई बड़े सवालों का सामना करना पड़ा क्योंकि पत्रकारों ने उनसे टीम की रणनीति और चयन के फैसलों पर सवाल उठाए थे.

अब पाकिस्तान और इंग्लैंड (PAK vs ENG, Final) के बीच फाइनल से पहले प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या टीम ‘कुदरत का निज़ाम’ पर चर्चा करती है, जोकि टीम के मुख्य कोच सकलैन मुश्ताक द्वारा गढ़ा गया था.

मुश्ताक ने कहा था कि क्रिकेट भी ‘क़ुदरत का निज़ाम’ से चलता है, जिसका मतलब था कि प्रकृति के ख़िलाफ कुछ भी काम नहीं कर सकता. सकलैन मुश्ताक उस समय एक मैच में पाकिस्तान की हार के बारे में बता रहे थे और कह रहे थे कि जीत और हार खेल का हिस्सा है. तब से, ‘कुदरत का निज़ाम’ शब्द पाकिस्तान में छाया हुआ है. फैंस कह रहे हैं कि टी20 विश्व कप 2022 में पाकिस्तान का शानदार प्रदर्शन और कुछ नहीं बल्कि ‘क़ुदरत का निज़ाम’ है.