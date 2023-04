Hindi Cricket Hindi

'Babar Panauti Hai'; न्यूजीलैंड की B टीम से हारने पर पाकिस्तान की हो रही जगहंसाई, सोशल मीडिया पर आ रहे मजेदार मीम्स

'Babar Panauti Hai'; न्यूजीलैंड की B टीम से हारने पर पाकिस्तान की हो रही जगहंसाई, सोशल मीडिया पर आ रहे मजेदार मीम्स

PAKvNZ 5th T20I: अपनी टीम के प्रदर्शन से पाकिस्तान के फैंस नाराज और निराश आ रहे है. अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए वे सोशल मीडिया पर मजेदार मीम्स शेयर कर रहे हैं.

'Babar Panauti Hai'-Netizens Slams Pakistan Captain After 5th T20I Loss Against New Zealand

पांचवें और अंतिम टी20 मुकाबले में 193 रन बनाने के बाद भी पाकिस्तान को अपने ही घर में न्यूजीलैंड के हाथों 6 विकेट से हार का मुंह देखना पड़ा है. 28 साल के मार्क चैपमैन अकेले ही पाकिस्तान की टीम पर भारी पड़ गए और उन्होंने 57 गेंदों पर ही 104 रन की शतकीय पारी खेलकर पाकिस्तान को हार थमा दी.

न्यूजीलैंड के अधिकतर खिलाड़ी इस समय भारत में आईपीएल 2023 में खेल रहे हैं और इसलिए कीवी टीम को अपनी दूसरे दर्जे की टीम को मैदान में उतारना पड़ा. लेकिन न्यूजीलैंड की बी टीम के खिलाफ भी पाकिस्तान की टीम 193 रन के स्कोर का बचाव नहीं कर पाई.

बाबर आजम की कप्तानी वाली पाकिस्तान की इस हार पर अब हर तरफ उसकी जमकर आलोचना हो रही है. अपनी टीम के प्रदर्शन से पाकिस्तान के फैंस नाराज और निराश आ रहे है. अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए वे सोशल मीडिया पर मजेदार मीम्स शेयर कर रहे हैं.

एक यूजर ने लिखा, ‘बाबर पनौती है… निकालो उसे टीम से बाहर.’, दूसरे यूजर ने लिखा, ‘तो यह “पाकिस्तान बनाम चैपमैन” के बीच की सीरीज थी, और चैपमैन ने अकेले हमारे खिलाफ सीरीज जीती..

एक और पाकिस्तानी फैन ने लिखा, ‘न्यूजीलैंड बी टीम से सीरीज नहीं जीत पाए बहुत दुख हो रहा है.दूसरे फैन ने लिखा, न्यूजीलैंड, कृपया अगली बार सी-रैंक की टीम भेजें क्योंकि यह बी टीम हमारे लड़कों के लिए काफी मजबूत है.”

Babar panauti hai… nikalo usse team se bahar — R Shah (@suspended_be) April 25, 2023

😂so This was the series between “Pakistan vs Chapman”,

And guess what

Chapman single handedly won the series against us..

😭😂😂

Bruh we can’t win NZ’c team n our home ground#PAKvNZ — _Usamaayy_💥🇵🇸 (kkkkkkiiirraaaannn 🎂 21) (@heR_manhuss) April 24, 2023

Mark Chapman after seeing his DMs filled with appreciations from Indians. 🇵🇰 #PAKvNZ 🇳🇿 | #CricketTwitter pic.twitter.com/13tvmVrtz9 — Krish (@archer_KC14) April 24, 2023

just because of poor utilization of bowlers by babar azam he dont know how to set field for bowlers he dont know how to choos bowlers according to situations but our beloved cricket fans blindly support him without any logic what did he acheive? — syed umer (@syedume99) April 25, 2023

New Zealand, please send the C-ranked team next time because this B team is quite strong for our boys#PAKvNZ — sʏᴇᴅ ᴀʜsᴀɴ ᴀʙʙᴀs ᴊᴀғғʀɪ (@AhsanJaffri5) April 24, 2023

मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड की T20I क्रिकेट में यह 100वीं जीत है. वहीं. पाकिस्तान की धरती पर किसी भी टीम का टी20 में यह दूसरा सबसे बड़ा सफलतापूर्वक रन चेस है.

मेजबान पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 193 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. लेकिन कीवी टीम ने चार गेंद शेष रहते इस लक्ष्य को हासिल कर लिया. मैच में शानदार शतक ठोकने वाले मार्क चैपमैन को प्लेयर ऑफ द मैच के साथ-साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें की और अन्य ताजा-तरीन खबरें