विकेट उड़ गया लेकिन नहीं गिरी बेल्स! ऑस्ट्रेलिया में हुए मैच में अंपायर ने बल्लेबाज को दिया 'नॉट आउट'

मेलबर्न क्लब क्रिकेट मैच में एक हैरान कर देने वाला पल तब आया जब में गेंद के मिडिल स्टंप पर लगने के बाद भी बेल्स नहीं गिरी और अंपायर ने बल्लेबाज को “नॉट आउट” दिया. इस मैच की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है.

हमेशा की तरह, इस मामले पर भी क्रिकेट फैंस दो गुटों में बंट किया है. कुछ लोग अंपायरों के नॉट आउट फैसले को पूरी तरह से सही बता रहे हैं क्योंकि बेल्स नहीं उखड़ी थीं और स्टंप पूरी तरह से नहीं उखड़ा था.

दूसरी ओर, कुछ लोगों ने अंपायरों के फैसले को गलत बताया. उन्होंने कहा कि अंपायर्स और मैच अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि स्टंप और बेल्स को इतनी कसकर नहीं लगाया गया हो कि वो गेंद लगने के बाद भी ना गिरे ताकि ऐसी असामान्य स्थिति को रोका जा सके.

फैंस की राय भले ही अलग अलग हो लेकिन मार्लेबोर्न क्रिकेट क्लब (एमसीसी) द्वारा बनाए गए क्रिकेट के कानून नियम ऐसी स्थिति को लेकर पूरी तरह से साफ हैं.

एमसीसी के क्रिकेट के नियम के अनुच्छेद 29 के मुताबिक, “अगर स्टंप के ऊपर से बेल पूरी तरह से हटा दी जाती है, या स्टंप जमीन से बाहर गिर जाता है, तो विकेट काफी हद तक टूट जाता है. बेल्स की गड़बड़ी, चाहे अस्थायी हो या नहीं, स्टंप के शीर्ष से इसे पूरी तरह से हटाने का काम नहीं करेगी, लेकिन अगर बेल्स गिरकर दो स्टंप के बीच की जगह में फंस जाती है तो इसे पूर्ण निष्कासन माना जाएगा. अगर बेल्स स्टंप के ‘ऊपर’ हैं या विस्थापित बेल का कोई हिस्सा बिना टूटे हुए स्टंप के ऊपर रहता है, तो स्टंप को ‘नीचे’ नहीं माना जाता है.

Given not out. Incredible

via South Yarra CC pic.twitter.com/B3KY2K5XQg

— That’s So Village (@ThatsSoVillage) December 10, 2023