टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में फैंस को कई रोमांचक मैच देखने को मिले हैं, जहां दोनों टीमें आखिरी गेंद तक मुकाबले में बनी हुई थी और एक रन या एक विकेट ने पूरे खेल का रुख बदल दिया. ऐसा ही एक मैच 2016 टी20 विश्व कप में भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया था.

बैंगलोर में खेले गए इस मुकाबले में टीम इंडिया ने एक रन से शानदार जीत हासिल की थी जब 147 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश टीम ने आखिरी ओवर में एक के बाद एक तीन विकेट गंवा दिए.

लगता है कि बांग्लादेश ने इस मैच में मिली शर्मनाक हार से कुछ नहीं सीखा क्योंकि शुक्रवार को अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए पहले टी20 मैच में एक बार फिर कुछ ऐसा ही देखने को मिला.