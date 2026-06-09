बांग्लादेश ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया को 86 रन से हराकर वनडे सीरीज में बनाई बढ़त

BAN vs AUS ODI: बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को डकवर्थ-लुईस नियम के तहत 86 रन से हराकर इतिहास रच दिया. मोसाद्देक हुसैन की शानदार पारी टर्निंग पॉइंट बन गई.

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ऑस्ट्रेलिया की ओर से नाथन एलिस सबसे सफल गेंदबाज रहे और उन्होंने 3 विकेट हासिल किए. (Photo from IANS)

क्रिकेट की दुनिया में ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराना बड़ी उपलब्धि माना जाता है और बांग्लादेश ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया. शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेले गए पहले वनडे मुकाबले में बांग्लादेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया (BAN vs AUS) को डकवर्थ-लुईस नियम के आधार पर 86 रन से हरा दिया. यह वनडे क्रिकेट के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बांग्लादेश की सिर्फ दूसरी जीत है. इससे पहले बांग्लादेश ने साल 2005 में कार्डिफ में ऑस्ट्रेलिया को हराया था. इस जीत के साथ बांग्लादेश ने न सिर्फ सीरीज में बढ़त बनाई, बल्कि दुनिया को यह भी दिखा दिया कि वह अब बड़ी टीमों को चुनौती देने में पूरी तरह सक्षम है.

झटकों के बाद संभली बांग्लादेशी टीम

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम ने महज 10 रन के स्कोर पर पहला विकेट गंवा दिया. इसके बाद नजमुल हुसैन शांतो और तंजीद हसन ने शानदार साझेदारी करते हुए पारी को संभाला. दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 96 रन जोड़े और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. तंजीद हसन ने 54 रन की उपयोगी पारी खेली, जबकि नजमुल हुसैन शांतो ने 67 रन बनाकर टीम की नींव मजबूत की. हालांकि बीच के ओवरों में कुछ विकेट जल्दी गिरे, लेकिन बांग्लादेश ने मुकाबले पर अपनी पकड़ बनाए रखी.

मोसाद्देक हुसैन की पारी बनी टर्निंग पॉइंट

मध्यक्रम में मोसाद्देक हुसैन ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जमकर खबर ली. उन्होंने तौहीद हृदय और तस्कीन अहमद के साथ महत्वपूर्ण साझेदारियां निभाईं. मोसाद्देक ने 70 गेंदों में नाबाद 86 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल रहे. उनकी इस शानदार पारी की बदौलत बांग्लादेश ने निर्धारित ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 284 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया. ऑस्ट्रेलिया की ओर से नाथन एलिस सबसे सफल गेंदबाज रहे और उन्होंने 3 विकेट हासिल किए.

ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी पूरी तरह बिखरी

285 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत बेहद खराब रही. टीम ने सिर्फ 2 रन के स्कोर पर अपने दो महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए. इसके बाद जोश इंगलिस, कूपर कोनोली, एलेक्स कैरी और कैमरून ग्रीन ने पारी संभालने की कोशिश की. कैरी ने 47 रन और कैमरून ग्रीन ने नाबाद 52 रन बनाए, लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहे. बांग्लादेशी गेंदबाजों ने शानदार अनुशासन के साथ गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया.

बांग्लादेश के नाम हुई ऐतिहासिक जीत

जब ऑस्ट्रेलिया 42.2 ओवर में 9 विकेट खोकर 191 रन बना चुका था, तभी बारिश ने मैच में बाधा डाल दी. इसके बाद खेल दोबारा शुरू नहीं हो सका और डकवर्थ-लुईस नियम के तहत बांग्लादेश को 86 रन से विजेता घोषित किया गया. गेंदबाजी में नाहिद राणा ने 4 विकेट लेकर जीत की नींव रखी, जबकि मुस्तफिजुर रहमान और मोसाद्देक हुसैन ने दो-दो विकेट अपने नाम किए. यह जीत बांग्लादेशी क्रिकेट के लिए बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह दुनिया की किसी भी बड़ी टीम को हराने का दम रखता है.

(इनपुट-एजेंसी के साथ)