BAN VS NZ 3rd ODI: बांग्लादेश vs न्यूजीलैंड, तीसरा वनडे मैच, लाइव स्कोरकार्ड

तीन मैचों की ODI Series में NewZealand की टीम 1-0 से आगे है. सीरीज का पहला मैच बारिश से धुल गया था, जबकि दूसरे मैच में न्यूजीलैंड को जीत मिली थी.

(Photo credit-Bangladesh cricket)

BAN VS NZ 3rd ODI Live Score and Updates: बांग्लादेश और न्यूजीलैंड (BAN VS NZ) की टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में आज आमने-सामने है. यह मुकाबला शेर ए बांग्ला नेशनल स्टेडियम ढाका में खेला जा रहा है. बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया है.

