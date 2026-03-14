Hindi Cricket Hindi

Ban Vs Pak 2nd Odi Salman Ali Agha Run Out Controversy Mehidy Hasan Miraz Reacts Why He Made Run Out To Him

सलमान अली आगा के रन आउट पर क्या बोले बांग्लादेश के कप्तान मेहदी हसन मिराज? क्या यह सही फैसला

बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में सलमान अली आगा को जिस ढंग से रन आउट किया गया उसे खेल भावना के खिलाफ माना जा रहा है. इस पर बांग्लादेशी कप्तान ने अपनी सफाई दी है.

सलमान अली आगा @X.com से

Salman Ali Agha Run Out By Mehidy Hasan Miraz: बांग्लादेश दौरे पर गई पाकिस्तान की टीम शुक्रवार को दूसरे वनडे मैच में 128 रन से जीत गई. इस तरह उसने तीन मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली. मैच का फैसला DLS नियम के तहत हुआ लेकिन मैच से ज्यादा चर्चाएं पाकिस्तान के बल्लेबाज सलमान अली आगा के रन आउट पर हो रही हैं. इस पर दोनों खिलाड़ियों ने रिएक्ट भी किया है. आगा को मेहदी हसन ने तब रन आउट कर दिया, जब एक मौके पर वह क्रीज से बाहर थे लेकिन रन दौड़ने का इरादा बदल चुके थे और खुद ही गेंद उठाकर फील्डर को देना चाह रहे थे लेकिन इससे पहले बॉलिंग कर रहे मिराज ने गेंद को उठाया और स्टंप्स से दे मारा और रनआउट की अपील कर दी.

आगा को जिस तरह आउट किया गया उसे खेल की भावना के खिलाफ माना जा रहा है. घटना पाकिस्तान की पारी के 39वें ओवर की चौथी गेंद पर घटी. मेहदी हसन मिराज की गेंद को मोहम्मद रिजवान ने गेंदबाज की दिशा में खेला. गेंद पकड़ने की कोशिश में मिराज नॉन-स्ट्राइक वाले छोर पर बाहर खड़े सलमान अली आगा से लड़ गए.

गेंद रुक गई थी, इसलिए आगा ने सिंगल लेने का इरादा छोड़ दिया और गेंद खुद उठाकर मिराज को देने लगे. इतने में मिराज ने गेंद लेकर विकेट पर दे मारा. आगा क्रीज के बाहर थे और अपील के बाद उन्हें तीसरे अंपायर ने रन आउट करार दिया. फैसले को खेल भावना के विपरीत माना जा रहा है.

View this post on Instagram A post shared by AllCric App (@allcricofficial)

मेहदी हसन मिराज बांग्लादेश के कप्तान भी हैं. मैच के बाद इस घटना पर उन्होंने कहा, ‘मेरा इरादा केवल गेंद को रोकने और संभावित रन को बचाने का था. वह क्रीज से बाहर थे और मैं सिर्फ गेंद की तरफ जा रहा था. अगर मैं गेंद को मिस कर देता तो वह आसानी से रन ले सकते थे, इसलिए मैंने स्टंप्स पर थ्रो करने का फैसला किया.’

पाकिस्तान के खिलाड़ी भी इस फैसले से नाराज दिखे. आगा ने गुस्से में अपने ग्लव्स और हेलमेट फेंक दिए और बांग्लादेशी खिलाड़ियों के लिए तीखे शब्द भी कहे. कॉमेंट्री कर रहे पूर्व पाकिस्तानी कप्तान रमीज राजा ने भी इस घटना पर नाराजगी जताते हुए कहा कि क्रिकेट में खेल भावना सबसे महत्वपूर्ण होती है.

Add India.com as a Preferred Source

मैच की बात करें तो टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने माज सदाकत (75), आगा (64), और रिजवान (44) की मदद से 274 रन बनाए थे. बारिश की वजह से बांग्लादेश को डीएलएस नियम के तहत 32 ओवर में 243 का लक्ष्य दिया गया था. बांग्लादेश 114 रन पर सिमट गई और 128 रन के बड़े अंतर से मैच हार गई.

(एजेंसी इनपुट्स के साथ)