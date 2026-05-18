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BAN vs PAK: पाकिस्तान पर बांग्लादेश से क्लीन स्वीप का बढ़ा खतरा- 437 रन का लक्ष्य, मुशफिकुर रहीम की सेंचुरी

पहला टेस्ट हारने के बाद पाकिस्तान की टीम दूसरे टेस्ट में भी मुश्किलों में दिख रही है. मैच की चौथी पारी में उसे यह टेस्ट और सीरीज बचाने के लिए 437 रनों का लक्ष्य मिला है.

Published date india.com Updated: May 18, 2026 6:33 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Mushfiqur Rahim century
मुश्फिकुर रहीम @X.com

बांग्लादेश ने सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जारी दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान को जीत के लिए 437 रन का लक्ष्य दिया है. इसके जवाब में पाकिस्तानी टीम ने तीसरे दिन की समाप्ति तक 2 ओवरों का सामना किया, जिसमें खाता नहीं खुल सका. टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी बांग्लादेशी टीम अपनी पहली पारी में महज 278 रन पर सिमट गई. इस पारी में सबसे बड़ा योगदान लिटन दास का रहा, जिन्होंने 2 छक्कों और 16 चौकों के साथ 126 रन की पारी खेली. उनके अलावा, कप्तान नजमुल हुसैन ने 29 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. मेहमान टीम की तरफ से खुर्रम शहजाद ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए, जबकि मोहम्मद अब्बास ने 3 विकेट निकाले. हसन अली के नाम 2 विकेट रहे. साजिद खान ने 1 विकेट हासिल किया.

इसके जवाब में पाकिस्तानी टीम पहली पारी में महज 232 रन पर सिमट गई. इस पारी में बाबर आजम ने सर्वाधिक 68 रन बनाए. उनके अलावा, साजिद खान ने 38 रन की पारी खेली. कप्तान शान मसूद और सलमान आगा ने 21-21 रन जुटाए. नाहिद राणा और तैजुल इस्लाम ने 3-3 विकेट निकाले. तस्कीन अहमद और मेहदी हसन ने 2-2 सफलताएं प्राप्त कीं.

बांग्लादेश के पास पहली पारी के आधार पर 46 रन की महत्वपूर्ण बढ़त थी. इस टीम ने दूसरी पारी में 390 रन बनाकर मेहमान टीम को जीत के लिए 437 रन का टारगेट दिया. बांग्लादेश की तरफ से दूसरी पारी में मुस्तफिजुर रहमान ने 13 बाउंड्री के साथ 137 रन बनाए, जबकि महमूदुल हसन जॉय ने 10 चौकों के साथ 52 रन जुटाए. इनके अलावा, लिटन दास ने 69 रन की पारी खेली. पाकिस्तान की तरफ से खुर्रम शहजाद ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए. साजिद खान के हाथ 3 विकेट लगे. हसन अली ने 2 विकेट और मोहम्मद अब्बास ने 1 विकेट अपने नाम किया.


दोनों देशों के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच ढाका में खेला गया था, जिसमें बांग्लादेश ने 104 रन से जीत दर्ज करते हुए सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली थी. ऐसे में सीरीज का अंतिम मुकाबला निर्णायक साबित होगा. तीसरे दिन के अंतिम पलों में पाकिस्तान ने अजान अवैस और अब्दुल्ला फजल को बतौर सलामी बल्लेबाज मैदान पर उतारा. दोनों खिलाड़ियों ने 6-6 गेंदों का सामना किया, लेकिन खाता नहीं खोल सके.

(आईएएनएस से)

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Arun Kumar

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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