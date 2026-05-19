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BAN vs PAK: रोमांचक मोड़ पर दूसरा टेस्ट- पाकिस्तान को जीत के लिए 121 रनों की दरकार, हाथ में 3 विकेट

BAN vs PAK 2nd Test at Sylhet: मैच के 5वें और आखिरी दिन पाकिस्तान को जीत के लिए 121 रनों की और जरूरत है, जबकि उसके पास सिर्फ 3 ही विकेट बाकी हैं.

Published date india.com Updated: May 19, 2026 6:07 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
ban vs pak 2nd test
बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान @BCB/x

BAN vs PAK 2nd Test at Sylhet: पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जारी दूसरा टेस्ट मैच रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है. पाकिस्तान ने चौथे दिन के खेल तक 316 रन बनाकर 7 विकेट गंवा दिए हैं. मेहमान टीम को जीत के लिए अंतिम दिन 121 रन की दरकार है, जबकि उसके पास महज 3 विकेट शेष हैं. अगर वह यह टेस्ट में कोई करिश्मा कर जीत दर्ज कर लेती है तो वह सीरीज में अपना क्लीन स्वीप टाल कर उसे 1-1 की बराबरी पर खत्म कर सकती है. अगर वह 121 रन नहीं जोड़ पाई तो बांग्लादेश के खिलाफ यह उसकी बैक टू बैक दूसरी सीरीज में क्लीन स्वीप होगा. इससे पहले बांग्लादेश पाकिस्तान को उसके घर में 2-0 से पीटकर आई थी.

इस टेस्ट में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी बांग्लादेशी टीम पहली पारी में 278 के स्कोर पर सिमट गई. इस पारी में लिटन दास ने 18 बाउंड्री के साथ 126 रन बनाए, जबकि कप्तान नजमुल हुसैन ने 29 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. मेहमान खेमे से खुर्रम शहजाद ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए, जबकि मोहम्मद अब्बास ने 3 विकेट निकाले. हसन अली को 2 विकेट हाथ लगे. साजिद खान ने 1 विकेट हासिल किया.

इसके जवाब में पाकिस्तान की पहली पारी महज 232 रन पर ढेर हो गई. इस पारी में बाबर आजम ने सर्वाधिक 68 रन बनाए, जबकि साजिद खान ने 38 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. सलमान आगा और कप्तान शान मसूद ने 21-21 रन जुटाए. इस पारी में बांग्लादेश की तरफ से नाहिद राणा और तैजुल इस्लाम को 3-3 सफलताएं हाथ लगीं.

बांग्लादेश के पास पहली पारी के आधार पर 46 रन की बढ़त थी. इस टीम ने अगली पारी में 390 रन बनाकर पाकिस्तान को जीत के लिए 437 रन का टारगेट दिया. पाकिस्तान ने दूसरी पारी में 390 रन बनाए. इस टीम के लिए मुशफिकुर रहीम ने 12 चौकों और 1 छक्के के साथ 137 रन की पारी खेली. इनके अलावा, लिटन दास ने 69 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. महमूदुल हसन ने 52 रन बनाए. विपक्षी खेमे से खुर्रम शहजाद ने 4 विकेट अपने नाम किए. साजिद खान ने 3 विकेट निकाले। हसन अली को 2 विकेट हाथ लगे.

विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तानी टीम ने 41 के स्कोर तक अपने 2 विकेट खो दिए थे. यहां से बाबर आजम ने कप्तान शान मसूद के साथ तीसरे विकेट के लिए 92 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 133 के स्कोर तक पहुंचाया. बाबर 5 बाउंड्री के साथ 47 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि मसूद ने 8 चौकों के साथ 71 रन की पारी खेली. टीम 162 के स्कोर तक 5 विकेट खो चुकी थी, जिसके बाद सलमान आगा ने मोहम्मद रिजवान के साथ 134 रन जोड़कर टीम को तिहरे शतक के करीब पहुंचाया.

सलमान आगा 7 बाउंड्री के साथ 71 रन बनाकर आउट हुए, जबकि मोहम्मद रिजवान 8 चौकों के साथ 75 रन बनाकर नाबाद हैं. इस पारी में बांग्लादेश की तरफ से तैजुल इस्लाम 4 विकेट हासिल कर चुके हैं, जबकि नाहिद राणा ने 2 विकेट निकाले हैं. मेहदी हसन ने 1 विकेट प्राप्त किया है.

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(एजेंसी: आईएएनएस)

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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