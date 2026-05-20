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Ban Vs Pak 2nd Test Match Report Bangladesh Beat Pakistan By 78 Runs And Clinch Series By 2 0

BAN vs PAK: बांग्लादेश के सामने फिसड्डी रहा पाकिस्तान, 78 रन से हारकर 2-0 से गंवाई टेस्ट सीरीज

पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश की यह लगातार चौथी टेस्ट जीत है. इस सीरीज से पहले उसने पाकिस्तान को उसके घर में भी 2-0 से मता दी थी.

बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया @BCB/x

Bangladesh Beat Pakistan By 78 Runs and Clinch Series By 2-0: बांग्लादेश दौरे पर गई पाकिस्तान की टीम दूसरे टेस्ट में भी हारकर 2-0 से सीरीज गंवा बैठी है. बांग्लादेश के खिलाफ यह उसकी लगातार दूसरी टेस्ट सीरीज में हार है, जबकि इस देश के खिलाफ लगातार 4 टेस्ट मैचों में हार का मुंह देखा है. सिलहट टेस्ट के 5वें और आखिरी दिन मेहमान टीम को जीत के लिए 121 रनों की दरकार थी, जबकि उसके पास अंतिम 3 विकेट ही शेष थे. पाकिस्तान ने ये तीनों विकेट अपने स्कोर में 42 रन और जोड़ने तक गंवा दिए.

मैच की चौथी और अंतिम पारी में 437 रनों का विशाल लक्ष्य लेकर उतरी पाकिस्तान की टीम 358 रन ही बना पाई. इस हार के साथ ही पाकिस्तान को पहली बार बांग्लादेश में न सिर्फ टेस्ट सीरीज गंवानी पड़ी है, बल्कि उसका सूपड़ा साफ हो गया है. इससे पहले बांग्लादेश ने ढाका में खेले गए पहले टेस्ट में 104 रन से जीत हासिल की थी.

Series Won 2-0. Bangladesh defeat Pakistan and complete a dominant Test series sweep.

Now it’s celebration time for the Tigers. A historic moment, a proud victory #BANvPAK #Bangladesh #Cricket #Tigers pic.twitter.com/y1a6fm6v1I — Bangladesh Cricket (@BCBtigers) May 20, 2026

मैच के 5वें और अंतिम दिन बैटिंग पर आई पाकिस्तान ने 316/7 से आगे खेलना शुरू किया. उसकी उम्मीदें विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्ममद रिजवान पर थीं, जो मंगलवार को 75 रन बनाकर नाबाद रहे थे. बुधवार को वह 94 के निजी स्कोर पर 9वें विकेट के रूप में आउट हुए. बांग्लादेश की तरफ से तैजुल इस्लाम ने सर्वाधिक 6 विकेट लिए. पाकिस्तान को चौथी पारी में जीत के लिए 437 रन का लक्ष्य बांग्लादेश ने दिया था.

मैच पर नजर डालें तो बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 278 रन बनाए थे. पाकिस्तान पहली पारी में 232 रन पर सिमट गई थी. पहली पारी के आधार पर बांग्लादेश को 46 रन की बढ़त मिली. बांग्लादेश ने दूसरी पारी में 390 रन बनाकर पाकिस्तान को जीत के लिए 437 रन का लक्ष्य दिया. पाकिस्तान 358 रन पर सिमट गई और 78 रन से मैच हार गई.

बांग्लादेश के विकेटकीपर बल्लेबाज लिटन दास को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया. लिटन ने पहली पारी में 126 और दूसरी पारी में 69 रन बनाए थे. अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे. 2 टेस्ट मैचों की इस सीरीज में रहीम ने 253 रन बनाए.

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(एजेंसी इनपुट्स के साथ)