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BAN vs PAK: बांग्लादेश से वनडे सीरीज हारकर अंपायरिंग पर सवाल उठा रहा पाकिस्तान, ICC से की शिकायत

बांग्लादेश दौरे पर गई पाकिस्तान की टीम 1-2 से वनडे सीरीज हार गई है. टीम ने इस हार के लिए खराब अंपायरिंग को लेकर सवाल उठाए हैं.

Published date india.com Published: March 16, 2026 6:41 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Pakistan (2)
पाकिस्तान क्रिकेट टीम @ICC

T20 वर्ल्ड कप में हार के बाद पाकिस्तान की टीम अब 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों में जुट गई है. लेकिन इस मिशन की पहली ही तैयारी में उसे झटका लगा है वह बांग्लादेश के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-2 से हार गई. सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला ढाका में खेला गया था. यहां पाकिस्तान को 11 रन से हार का सामना करना पड़ा. हालांकि टीम ने इस हार का ठीकरा खराब अंपायरिंग पर भी फोड़ने की कोशिश की है. पाकिस्तान ने इस मामले पर आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है.

टीम मैनेजमेंट ने मैच रेफरी के पास ऑन-फील्ड अंपायर के एक विवादित निर्णय के खिलाफ आपत्ति जताई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह विवाद मैच की आखिरी से दूसरी गेंद पर लिए गए LBW रिव्यू से जुड़ा है. पाकिस्तान का आरोप है कि बांग्लादेश की टीम ने बड़ी स्क्रीन पर रिप्ले देखने के बाद रिव्यू लेने का फैसला किया, जो कि तय नियमों के खिलाफ है. नियमों के मुताबिक, किसी भी टीम को रिव्यू लेने का फैसला रिप्ले स्क्रीन पर आने से पहले करना होता है.

मैच के उस अहम मोड़ पर पाकिस्तान को जीत के लिए दो गेंदों पर 12 रन चाहिए थे. बांग्लादेश के गेंदबाज रिशाद हुसैन की गेंद लेग स्टंप की ओर पिच हुई और बल्लेबाज शाहीन शाह अफरीदी से दूर लेग साइड की तरफ घूम गई. ऑन-फील्ड अंपायर ने इसे वाइड करार दिया था. हालांकि, कुछ देर चर्चा के बाद बांग्लादेश ने एलबीडब्ल्यू के लिए रिव्यू ले लिया, जबकि गेंद अफरीदी के पैरों या शरीर के किसी भी हिस्से से नहीं टकराई थी.

पाकिस्तान का कहना है कि स्क्रीन पर रिप्ले आने के बाद रिव्यू लिया गया, जिससे फैसले पर असर पड़ा. टीम ने यह भी आरोप लगाया कि बांग्लादेश ने रिव्यू लेने में तय 15 सेकंड से ज्यादा समय लिया. हालांकि आधिकारिक प्रसारण में कोई टाइमर नहीं दिखाया गया, इसलिए यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि रिव्यू निर्धारित समय के भीतर लिया गया था या नहीं.

फिलहाल यह साफ नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस शिकायत के जरिए क्या कार्रवाई चाहता है. लेकिन माना जा रहा है कि मैच रेफरी की ओर से स्पष्टीकरण या माफी मिलने से मामला शांत हो सकता है.

T20 विश्व कप 2026 के बाद दोनों देशों के बीच हुई इस पहली वनडे सीरीज के दौरान कई बार दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच तनाव देखने को मिला. सीरीज के दूसरे वनडे मैच में सलमान अली आगा का रन आउट इसमें प्रमुख है. आगा के रन आउट के बांग्लादेश की अपील को पाकिस्तान टीम ने खेल भावना के विपरीत माना था.

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उन्हें बांग्लादेश के कप्तान मेहदी हसन मिराज ने अपनी ही बॉल पर तब रन आउट कर दिया था, जब क्रीज से बाहर सलमान गेंद को उठाने की कोशिश कर रहे थे. लेकिन मिराज ने इससे पहले गेंद को उठाकर स्टंप्स पर दे मारा और अपील कर दी.

(एजेंसी इनपुट्स)

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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