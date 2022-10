Bangladesh vs Zimbabwe : जिम्‍बाब्‍वे की टीम को बांग्‍लादेश के खिलाफ सुपर संडे के पहले मैच में तीन रन से करीबी शिकस्‍त झेलनी पड़ी. एक वक्‍त पर ऐसा लग रहा था कि बांग्‍लादेश यह मैच गंवा देगा. हालांकि अंतिम ओवर के रोमांच के बाद शाकिब अल हसन की कप्‍तानी वाली टीम ने मैच अपने नाम कर लिया. आज अंतिम गेंद पर काफी ड्रामा भी देखने को मिला. जिम्‍बाब्‍वे के बल्‍लेबाज हार मानकर वापसी डगआउट की ओर जा रहे थे. दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिला चुके थे. इसी बीच अंपायर ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों फिर से मैदान पर आकर खेलने के लिए कहा. वजह बनी नो बॉल.Also Read - LIVE IND vs SA T20 World Cup 2022 Cricket Score : जीत की हैट्रिक के लिए टीम इंडिया तैयार, अटकी हैं पाकिस्‍तान की भी सांसे

गेंदबाज की नहीं थी कोई गलती

अंपायर ने यह नो बॉल गेंदबाज का पैर लाइन से आगे होने की वजह से नहीं दी. इस नोबॉल की वजह कुछ और ही थी. दरअसल, विकेटकीपर नुरुल हसन की एक गलती ने बांग्‍लादेश की सांसे रोक दी. जिस समय गेंद डाली गई तब नुरुल के ग्‍लव्‍स विकेट से आगे थे. तीसरे अंपायर से चैक करने के बाद इसे नो बॉल करार दिया गया. हालांकि बांग्‍लादेश को इस नो बॉल का कोई नुकसान नहीं हुआ क्‍योंकि जिम्‍बाब्‍वे के बल्‍लेबाज इस फ्री हिट का फायदा नहीं उठा सके.

अंतिम ओवर में चाहिए थे 16 रन

151 रन के लक्ष्‍य का पीछा कर रही जिम्‍बाब्‍वे ने 19 ओवरों में छह विकेट के नुकसान पर 135 रन बना लिए थे. पहली गेंद पर लेग बाय का एक रन आने के बाद दूसरी गेंद पर ब्रेड इवान्‍स आउट हो गए. नए बल्‍लेबाज रिचर्ड नगरवा ने अगली दो गेंदों पर एक चौका और छक्‍का लगाया. पांचवीं गेंद पर वो स्‍टंप आउट हो गए. अब आखिरी गेंद पर जिम्‍बाब्‍वे को पांच रन की दरकार थी. नए बल्‍लेबाज मुजरबानी इस गेंद पर एक भी रन बनाने में विफल रहे. जिम्‍बाब्‍वे ने चार रन से मैच गंवा दिया था लेकिन क्रिकेटर्स के वापस डगआउट लौटते वक्‍त अंपायर ने उन्‍हें वापस बुलाकर इसे नोबॉल करार दिया. अब जिम्‍बाब्‍वे को जीत के लिए चार रन चाहिए थे लेकिन मुजरबानी इस बार भी एक भी रन नहीं बना पाए.