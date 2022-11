IND vs BAN: बांग्लादेश ने की अपने वनडे टीम की घोषणा, भारत से भिड़ने के लिए शाकिब की हुई वापसी

बांग्लादेश ने दिसंबर में भारत के खिलाफ तीन मैचों की घरेलू सीरीज के लिए अपनी वनडे टीम का ऐलान कर दिया है. टीम में बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर शाकिब अल हसन, तेज गेंदबाज इबादत हुसैन और ऑफ स्पिन ऑलराउंडर यासिर अली की वापसी हुई है.

शाकिब बांग्लादेश की आखिरी वनडे सीरीज से चूक गए थे, जब टीम ने जिम्बाब्वे का दौरा किया था और अगस्त में उनकी अनुपस्थिति में 2-1 से हार गई थी. अब 2015 के बाद पहली बार रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम तमीम इकबाल की सेना से भिड़ेगी.

बांग्लादेश ने स्पिन ऑलराउंडर मोसादेक हुसैन, स्पिनर तैजुल इस्लाम और तेज गेंदबाज शोरफुल इस्लाम के साथ-साथ बल्लेबाज मोहम्मद नईम को मौका नहीं दिया, जिन्हें जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे और तीसरे वनडे के लिए नूरुल हसन और लिटन दास और इबादत को टीम में शामिल किया गया था. वे चोटिल हैं.

बांग्लादेश और भारत के बीच पहले दो वनडे मैच ढाका के मीरपुर में शेर-ए-बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम (एसबीएनसीएस) में 4 और 7 दिसंबर को होंगे. तीसरा वनडे, जो पहले ढाका में होने वाला था, अब 10 दिसंबर को चटगांव के जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम में होगा.

भारत आईसीसी वनडे टीम रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है, जबकि बांग्लादेश सातवें स्थान पर है. मैच वनडे विश्व कप सुपर लीग का हिस्सा नहीं हैं, स्थानीय समयानुसार दोपहर 12 बजे से खेले जाएंगे. भारत 1 दिसंबर को बांग्लादेश के लिए रवाना होने वाला है और दौरे के समाप्त होने के बाद 27 दिसंबर को स्वदेश लौटेगा.